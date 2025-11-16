این خودروهای داخلی میلیاردی شدند!

بازار خودرو در معاملات اولین روز هفته شاهد افزایش ۲۰ میلیون تومانی قیمت تارا بود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، آنگونه که روند بازار خودرو در طول یک هفته گذشته نشان میدهد، پراید ۱۵۱ SE مدل ۱۴۰۴ به قیمت ۵۲۰ میلیون تومان رسیده است. قیمت اطلس G دندهای مدل ۱۴۰۴ هم ۷۸۰ میلیون تومان قیمت خورده است.
در این میان، پژو۲۰۷ دندهای TU۵ مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو به قیمت یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ پانوراما دندهای مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان قیمت خورد. پژو۲۰۷ پانوراما اتوماتیک TU۵P مدل ۱۴۰۴ در حدود یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان به فروش رفت. پژو ۲۰۷ TU۳ مدل ۱۴۰۴ در بازار ۹۱۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد.
پژوپارس ELX-XU۷P مدل ۱۴۰۳ به قیمت یک میلیارد و ۹۰ میلیون تومان رسید. پژوپارس XU۷P مدل ۱۴۰۳ نیز یک میلیارد تومان قیمت پیدا کرد.
بنا به این گزارش، تارا اتوماتیک V۴ LX مدل ۱۴۰۴ در بازار خودرو ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و یک میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان قیمت خورد. قیمت تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ نیز ۱۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشت و به یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان رسید.
گزارشها از بازار خودرو نشان میدهد دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۴ در حدود یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان قیمت خورد. دناپلاس EF۷ اتوماتیک توربوآپشنال مدل ۱۴۰۳ هم یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان قیمت خورد.
اما راناپلاس مدل ۱۴۰۴ در حدود ۹۱۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. ریرا ۱.۷ لیتر توربو ۶ سرعته اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ اما یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان قیمت خورد.
ساینا S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز ۶۶۰ میلیون تومان شده است. ساینا S اتوماتیک مدل ۱۴۰۴ هم ۸۴۵ میلیون تومان قیمت خورد.
در این میان، سمند سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز مدل ۱۴۰۴ در بازار یک میلیارد و ۳۵ میلیون تومان فروخته شد. سمند سورن پلاس EF۷ بنزینی مدل ۱۴۰۴ نیز یک میلیارد و ۷۰ میلیون تومان شد. سهند S دندهای بنزینی مدل ۱۴۰۴ اما ۷۳۰ میلیون تومان شده است.
شاهین G اتومات CVT مدل ۱۴۰۴ در حدود یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان قیمت پیدا کرد. در همین حال، کوییک دندهای GX L مدل ۱۴۰۴ در بازار ۶۶۵ میلیون تومان شده است.