میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تعبیر فال حافظ امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۴

کد خبر: ۱۳۴۰۳۹۹
| |
471 بازدید
تعبیر فال حافظ امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۴

بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنی
خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی
آخرالامر گل کوزه گران خواهی شد
حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی
گر از آن آدمیانی که بهشتت هوس است
عیش با آدمی ای چند پری زاده کنی
تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف
مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی
اجرها باشدت ای خسرو شیرین دهنان
گر نگاهی سوی فرهاد دل افتاده کنی
خاطرت کی رقم فیض پذیرد هیهات
مگر از نقش پراگنده ورق ساده کنی
کار خود گر به کرم بازگذاری حافظ
ای بسا عیش که با بخت خداداده کنی
ای صبا بندگی خواجه جلال الدین کن
که جهان پرسمن و سوسن آزاده کنی

تعبیر فال حافظ 25 آبان 1404:

ای دوست نازنین و پرتلاش من، امروز حافظ آمده تا با تو یک گفتگوی بسیار مهم و از سر مهر داشته باشد. او می‌خواهد به تو یک هشدار عاشقانه بدهد: نیتی که این روزها تمام فکر و ذکرت را به خود مشغول کرده، شاید آن مسیری نباشد که روحت را به آرامش می‌رساند.

انگار تمام توانت را گذاشته‌ای تا به چیزی برسی، به خصوص از نظر مالی، و این دویدن‌های بی‌امان، جز خستگی و غصه، چیزی در دلت باقی نگذاشته است. حافظ به آرامی به تو می‌گوید: “عزیز من، روزی هر کس مقدر و مشخص است. این همه خودت را به آب و آتش نزن.”

گاهی ما ادعای داشتن چیزی را می‌کنیم که هنوز اسباب و شرایطش را نداریم. این مانند آن است که قبل از ساختن قصری باشکوه، لاف پادشاهی بزنیم. حافظ از تو می‌خواهد که این ادعاهای بی‌ثمر را رها کنی.

و اما راه حل چیست؟ کلید گنج آرامش در دستان خود توست: قناعت. اگر چشم دلت را باز کنی و به نعمت‌هایی که همین حالا خدا در اختیارت گذاشته نگاه کنی، می‌بینی که چقدر ثروتمندی. زیباترین و لذت‌بخش‌ترین زندگی را می‌توانی با همین داشته‌ها بسازی، به شرط آنکه قدرشان را بدانی.

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- راز بزرگ سرنوشت و تلاش

شاید بپرسی پس تکلیف تلاش و کوشش چه می‌شود؟ حافظ نکته بسیار ظریفی را به تو یادآوری می‌کند: از دست سرنوشت و تقدیر نمی‌توان فرار کرد. یادت هست چقدر برای رسیدن به یک خواسته، شب و روز تلاش کردی اما نشد؟ و در مقابل، برای موضوع دیگری قدمی کوچک برداشتی و به راحتی به نتیجه رسیدی؟ این همان دست تقدیر است.

اما این به معنی دست روی دست گذاشتن نیست! بلکه برعکس! پیام حافظ این است: “با تمام وجود تلاش کن، اما دلت را به نتیجه گره نزن. وظیفه تو حرکت کردن است، نه نگران رسیدن بودن.” با توکل به خدا، همیشه جدی و سریع اقدام کن، اما نتیجه را به او بسپار و با آرامش، مسیرت را ادامه بده.

۲- راه حل چیست؟ یک نقشه راه دقیق

  • از یک بلدِ راه کمک بگیر: برای رسیدن به این نیت، تو نیاز به زمان و راهنمایی یک استاد یا یک فرد باتجربه و خردمند داری. کسی که بتواند ساده‌ترین و درست‌ترین راه را پیش پایت بگذارد. از مشورت کردن نترس.
  • خودت را پیدا کن: مدتی است که انگار خودت را گم کرده‌ای. این حس سردرگمی، نتیجه لجبازی در یک موضوع و وسواس فکری بیش از حد است. کمی به خودت استراحت بده. حافظ حتی یک درمان سنتی و آرامبخش پیشنهاد می‌کند: مقداری شربت گلاب بنوش تا طبعت آرام بگیرد و ذهنت صاف شود.
  • دیگران را ببخش تا خودت رها شوی: از یکی از دوستان یا آشنایان سخت دلگیری. حافظ می‌گوید شاید تمام تقصیر با او نباشد. کمی هم حساسیت بیش از حد تو در این ماجرا نقش داشته. او شاید آداب معاشرت را به خوبی نمی‌داند. یادت باشد، هرکس به اندازه سطح درک و تربیتش رفتار می‌کند. او را ببخش، نه به خاطر او، بلکه برای رهایی روح خودت از این رنجش.

۳- مژده‌های دلگرم‌کننده در راه است

نگران نباش، این دوران سخت همیشگی نیست. به زودی یک ملاقات مهم یا یک معامله بسیار سودمند در پیش داری. و یک یادآوری پر از مهر: پدر و مادرت نیازمند محبت تو هستند. دلشان را به دست بیاور که دعای خیرشان، بزرگترین گره‌گشای زندگی توست. اگر متأهل هستی، همسرت را در آغوش بگیر و او را از هر ناراحتی و نگرانی دور کن. آرامش خانه، پناهگاه توست.

۴- آینه‌ای در برابر روح زیبای تو

و اما خودِ تو… تو انسانی با احساس مسئولیت بسیار بالا هستی. همین ویژگی گاهی آنقدر به تو فشار می‌آورد که نگرانت می‌کند و اعتماد به نفست را پایین می‌آورد. در ظاهر، شاید خودت را فردی سرد و منطقی نشان بدهی، اما در باطن، قلبی به گرمی خورشید داری. وقتی کسی دردمند است، تو از صمیمی‌ترین و دلسوزترین افراد هستی.

آرزوی قلبی‌ات این است که آنقدر ثروتمند بودی تا می‌توانستی به همه کمک کنی، چون از یاری رساندن به دیگران، لذتی عمیق می‌بری. فقط گاهی کمی تودار هستی و به ظاهر امور و زیبایی‌های بیرونی اهمیت می‌دهی.

پس ای دوست خوب، پیام امروز حافظ این است: از این دویدن خسته‌کننده دست بردار. به داشته‌هایت با عشق نگاه کن. از خردمندان کمک بگیر و قلب مهربانت را با بخشش و محبت، آرام کن. آنگاه خواهی دید که خوشبختی واقعی، نه در رسیدن به آن نیت، بلکه در آرامش همین لحظه توست.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
فال فال روز تفال فال حافظ خبر فوری
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
فال حافظ ۲۱ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ 25 تیر 1404
فال حافظ 11 خرداد 1404
فال حافظ ۲۳ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ ۱۸ خرداد ۱۴۰۴
فال حافظ ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۴
تفال به حافظ؛ امروز 10 خرداد ماه
فال حافظ برای امروز ۲۲ تیر
فال حافظ 16 خرداد 1404
فال حافظ ۲۰ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ ۱۸ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ 13 خرداد 1404
فال حافظ 17 تیر 1404
فال حافظ 4 خرداد 1404
فال حافظ 20 خرداد 1404
فال حافظ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۴
فال حافظ ۲۴ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ ۱۱ تیر ۱۴۰۴
فال حافظ 9 تیر 1404
فال حافظ 9 خرداد 1404
سایر اخبار

تعبیر فال حافظ امروز ۲۵ آبان ۱۴۰۴

حکم دادگاه برای شوخی زینب موسوی با فردوسی بزرگ

مژده امروز حافظ:آینده‌ای روشن‌ در انتظار توست

فال حافظ: می‌خواهم یک خبر خوب به تو بدهم

مژده امروز حافظ؛ هنوز فرصت باقی است

معادل فارسی «فلاسک» مشخص شد

فال حافظ برای امروز ۱۶ آبان ۱۴۰۴

کامران فانی دوباره بستری شد

معادل فارسی «فلاسک» هم خنده‌دار است؟

فال حافظ برای امروز شما ۱۳ آبان

برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۰ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۴ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۹ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۶۹ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۴ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005chL
tabnak.ir/005chL