به گزارش تابناک، «فاطمه مهاجرانی» سخنگوی دولت به المیادین گفت در صورت بروز هر گونه خطا از سوی دشمن، واکنش سخت تر و شدیدتر از گذشته را به همراه خواهد داشت.

وی همچنین گفت ایران پیام هایی را از سوی میانجی ها دریافت کرده است.

مهاجرانی با بیان اینکه ایران برای گسترش روابط با روسیه به عنوان کشور همسایه تلاش خواهد کرد، افزود ایران در زمینه انرژی هسته ای با روسیه همکاری خواهد کرد.

وی تاکید کرد ایران روابط خود با دو کشور روسیه و چین به عنوان دو کشور عضو بریکس، را توسعه می دهد.

سخنگوی دولت ادامه داد ایران به دنبال توسعه روابط خود با کشورهای منطقه و خلیج فارس بر اساس احترام متقابل است.

وی همچنین بر لزوم داشتن سلاح لبنان تاکید کرد و گفت کشوری که ملتش در کنار رژیم صهیونیستی زندگی می کند، باید از سلاح برخوردار باشد.

سخنگوی دولت در ادامه اظهار داشت: گفت‌وگو و مذاکره زمانی معنا دارد که به توافقی در چارچوب منافع مشترک برسد؛ توافقی که منافع ملی هر دو طرف را تأمین کند.

مهاجرانی افزود: ما در سال‌های گذشته کاملا نشان داده‌ایم که در تعاملات خود جدی بوده‌ایم و رفتار و رویکرد ما اساسا بر پایه مذاکره، صلح و تعامل با دیگر کشورهای جهان بوده است. نگاه ما نیز مبتنی بر شعار نیست، بلکه بر عمل است.

تقویت توان موشکی

مهاجرانی توضیح داد: ایران در شرایطی که درگیر مذاکرات بود، ناگهان با تجاوز اسرائیل با حمایت آمریکا روبه‌رو شد، و بنابراین کاملا طبیعی است که برای مقابله با تکرار احتمالی چنین حمله‌ای، توان موشکی خود را تقویت کنیم.

او همچنین عنوان کرد که ایران در حال برطرف کردن نقاط ضعفی است که در حمله اخیر نمایان شد.

پرونده هسته‌ای فقط در چارچوب مذاکرات هسته‌ای

مهاجرانی یادآور شد که همان‌طور که ایران پیش‌تر اعلام کرده است، پرونده هسته‌ای تنها در چارچوب مذاکرات هسته‌ای بررسی می‌شود و هیچ موضوع دیگری خارج از این پرونده مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

او تأکید کرد که برنامه هسته‌ای ایران همواره صلح‌آمیز بوده و فعالیت‌های هسته‌ای در زمینه تولید رادیودارو، کشاورزی و فعالیت‌های علمی، تحت نظارت سازمان انرژی اتمی، همچنان ادامه دارد.

رابطه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی

مهاجرانی، با اشاره به اینکه تهران همچنان در چارچوب معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با آژانس همکاری می‌کند، گفت: ما از این توافق خارج نشده‌ایم، بلکه اجرای آن را تعلیق کرده‌ایم.

او افزود: ایران مطابق منافع ملی و قوانین داخلی خود با آژانس برخورد می‌کند، به‌ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه، و انتظار دارد که آژانس به عنوان یک نهاد فنی، رفتار فنی داشته باشد و از سیاسی‌کاری پرهیز کند.

مهاجرانی گفت: ایران در حالی در معرض حجم زیادی از بازرسی‌هاست که سهم بسیار کوچکی از توان هسته‌ای جهانی را در اختیار دارد.

مکانیسم ماشه و راهبرد ایران

او فعال‌سازی مکانیسم ماشه را اقدامی غیرقانونی توصیف کرد و گفت: کشورهای اروپایی این قدم را برداشتند و ما پیش‌تر اعلام کرده‌ایم که روابط‌مان با اروپا را بر اساس منافع ملی خود تنظیم خواهیم کرد.

مهاجرانی از بهبود روابط با برخی کشورها از جمله آلمان سخن گفت و به ازسرگیری پروازها و بازگشت برخی هیئت‌های سیاسی اشاره کرد.

راهبرد ایران در دوران تحریم

او توضیح داد که ایران طی دهه‌ها تحریم، و به‌ویژه پس از مکانیسم ماشه، به سمت اقتصاد مقاومتی، تقویت ظرفیت داخلی و اصلاحات ساختاری حرکت کرده است.

مهاجرانی گفت که ایران در سایه این راهبرد، در حوزه‌های علمی مختلف پیشرفت کرده است، اما خواهان انزوا نیست و مایل به گسترش روابط خارجی خود است البته فقط در شرایطی که طرف مقابل رفتاری سلطه‌جویانه نداشته باشد.

همکاری با روسیه و چین

او تأکید کرد که ایران در پی گسترش روابط با کشورهای منطقه و کشورهای شرقی است.

مهاجرانی درباره روسیه، گفت که توافق‌نامه راهبردی ایران ـ روسیه ابزاری برای بهره‌گیری مشترک از ظرفیت‌ها و منافع دو کشور است.

وی در مورد چین نیز گفت که روابط دو کشور در همه حوزه‌ها از آموزش عالی و پروژه‌های مشترک گرفته تا تجارت جریان و حجم مبادلات در سطح بالا قرار دارد.

سخنگوی دولت همچنین بر اهمیت کشورهای خلیج فارس برای ایران تأکید کرد و گفت که تبادل تجاری قابل‌توجهی با این کشورها وجود دارد و تهران به دنبال توسعه روابط است.

نوار غزه

مهاجرانی گفت که تمرکز ایران بر توقف حملات و جلوگیری از خون‌ریزی در غزه بوده و تهران از هر توافقی که پایدار و به نفع مردم غزه و فلسطین باشد، استقبال می‌کند. او تأکید کرد که طرف‌های حاضر در توافق آتش‌بس مسئول تضمین اجرای آن هستند.

ضرورت سلاح برای لبنان

سخنگوی دولت ایران با اشاره به تمایلات توسعه‌طلبانه رژیم صهیونیستی در منطقه گفت که ایران این موضوع را به‌دقت رصد می‌کند و افزود: کشورهای سلطه‌جو گهگاه با بهانه‌های واهی به دیگر کشورها حمله می‌کنند، و ما همهٔ تحرکات آمریکا علیه ونزوئلا را زیر نظر داریم.

او تأکید کرد: داشتن نیروی مقاومت در کشوری که در کنار یک رژیم جعلی زندگی می‌کند، ضروری است، زیرا دیده‌ایم این رژیم هر زمان که بخواهد به کشورهای دیگر حمله می‌کند.

مهاجرانی با اشاره به اینکه ایران، خود هدف تجاوز رژیم صهیونیستی بوده، گفت که درک می‌کند چرا لبنان باید برای دفاع از مردم خود سلاح داشته باشد.

او ابراز امیدواری کرد که ملت لبنان، با همه گروه‌های متنوعش، بتواند برای حفظ وحدت سرزمینی خود به تفاهم برسد.

سوریه

مهاجرانی در مورد سوریه نیز گفت که ایران برای مردم سوریه آرزوی صلح و ثبات دارد و حفظ تمامیت ارضی این کشور برای تهران اهمیت دارد.

او افزود که ایران برای سوریه احترام قائل است و آن را دارای نقش مهم و اساسی در منطقه می‌داند.

مهاجرانی گفت که در حال حاضر روابط دیپلماتیک رسمی میان دو کشور برقرار نیست، اما ایران از گسترش روابط با همه کشورهای منطقه به شرط درک و احترام متقابل استقبال می‌کند.