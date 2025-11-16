میلی صفحه خبر لوگو بالا
جدول مدالی بازی‌های کشور‌های اسلامی / صعود جایگاه ایران

کاروان ایران در پایان روز هشتم بازی‌های کشورهای اسلامی ریاض با ۱۱مدال طلا، ۱۲نقره و ۱۹ برنز از رده چهارم به رده سوم جدول مدالی صعود کرد. 
به گزارش تابناک، نمایندگان ایران در روز هشتم بازی‌های کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ ریاض در رشته‌ تکواندو صاحب  یک مدال طلا و دو برنز شدند.

ساینا کریمی مدال طلا گرفت و هستی محمدی و علی خوش روش به مدال برنز رسیدند.

این مسابقات از شنبه، ۱۷ آبان به طور رسمی آغاز شد و ۳۰ آبان نیز به پایان می‌رسد. 

ایران در حال حاضر بعد از ترکیه و ازبکستان در مکان سوم قرار دارد.

اسامی مدال‌آوران ایران به شرح زیر است:

مدال طلا

سامیار عبدلی در شنا

ایلیا صالحی‌پور در وزنه‌برداری

فاطمه صادقی در کاراته 

مهسا بهشتی در وزنه‌برداری 

سارا بهمنیار در کاراته

تیم ملی فوتسال مردان

آتوسا گلشادنژاد در کاراته

تیم دوبل تنیس‌روی‌میز زنان ایران 

تیم والیبال مردان ایران 

ندا شهسواری در تنیس‌روی‌میز 

ساینا کریمی در تکواندو 

مدال نقره

تیم ملی تنیس روی میز مردان

ایلیا صالحی‌پور در وزنه‌برداری

علیرضا معینی در وزنه‌برداری 

علیرضا نصیری در وزنه‌برداری 

علیرضا نصیری در وزنه‌برداری

هومر عباسی در شنا

مرتضی نعمتی در کاراته 

صالح اباذری در کاراته

زهرا اکبری در موی تای 

فرشته حسن‌زاده در موی‌تای

فاطمه حسینی در موی‌تای

مجید هاشم بیگی در موی تای 

مدال برنز

دانیال شه بخش در بوکس 

تیم ملی شنا ۴ در ۲۰۰ متر

مریم بربط در جودو 

تیم ملی تنیس روی میز

ریحانه کریمی در وزنه‌برداری 

محمدمهدی غلامی در شنا 

محمدمهدی غلامی در شنا

ایلیا صالحی‌پور در وزنه‌برداری 

علیرضا معینی در وزنه‌برداری

زهرا آلما حسینی در وزنه‌برداری

مهسا بهشتی در وزنه‌برداری

محمد قاسمی در شنا 

محمد قاسمی در شنا

رضا حسن‌پور در وزنه‌برداری

تیم دوبل تنیس روی میز مردان

تیم دوبل تنیس روی میز مردان

تیم ملی والیبال زنان

هستی محمدی در تکواندو 

علی خوش روش در تکواندو

