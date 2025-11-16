میلی صفحه خبر لوگو بالا
کشف بزرگ‌ترین محموله قاچاق «شیشه» به کشور

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از کشف حدود دو تن مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه توسط اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان خبر داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۳۸۷
کشف بزرگ‌ترین محموله قاچاق «شیشه» به کشور

به گزارش تابناک به نقل از دادگستری سیستان و بلوچستان در شامگاه ۲۴ آبان، مهدی شمس‌آبادی اظهار کرد: حدود دو تن مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه که در قالب پودر ماشین لباس‌شویی جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان افزود: این محموله که به وسیله یک تریلی کشنده در قالب پودر ماشین لباس‌شویی وارد کشور شده بود، با هوشیاری و رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: دو متهم که حامل این محموله مواد مخدر به کشور بودند دستگیر شدند، تلاش برای بازداشت سرباندهای متصل به این متهمان نیز در دستور کار قرار دارد.

سیستان و بلوچستان زاهدان مواد مخدر محموله قاچاق مواد مخدر کشف محموله مخدر صنعتی مخدر شیشه
