دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از کشف حدود دو تن مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه توسط اداره کل اطلاعات سیستان و بلوچستان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از دادگستری سیستان و بلوچستان در شامگاه ۲۴ آبان، مهدی شمس‌آبادی اظهار کرد: حدود دو تن مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه که در قالب پودر ماشین لباس‌شویی جاسازی شده بود، کشف و ضبط شد.

دادستان عمومی و انقلاب زاهدان افزود: این محموله که به وسیله یک تریلی کشنده در قالب پودر ماشین لباس‌شویی وارد کشور شده بود، با هوشیاری و رصد اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و کشف و ضبط شد.

وی بیان کرد: دو متهم که حامل این محموله مواد مخدر به کشور بودند دستگیر شدند، تلاش برای بازداشت سرباندهای متصل به این متهمان نیز در دستور کار قرار دارد.