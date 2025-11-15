میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
باری‌های همبستگی کشورهای اسلامی - ریاض

خوش‌روش در تکواندو برنزی شد

نخستین مدال برنز تکواندو مردان در ششمین دوره باری‌های همبستگی کشورهای اسلامی ریاض را علی خوش‌روش کسب کرد.
کد خبر: ۱۳۴۰۳۸۰
| |
288 بازدید
خوش‌روش در تکواندو برنزی شد

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، نخستین روز از مسابقات تکواندو‌ در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض از صبح امروز( شنبه ۲۴ آبان ماه ) در ورزشگاه فیصل آغاز شده است.

در وزن ۷۴-کیلوگرم تکواندو  علی خوش‌روش به عنوان اولین نماینده کشورمان در نخستین مبارزه به مصاف «محمد الحوتی» از بحرین رفت.

خوش روش در نخستین گام موفق شد نماینده بحرین را با نتیجه دو بر صفر  شکست دهد و راهی یک چهارم نهایی شود.

نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «نجم الدین قاسیم خوجیف»‌از ازبکستان رفت. این تکواندوکار ازبکستانی در مسابقات جهانی چین قهرمان دنیا شده بود، خوش روش را شکست داد و نملینده کشورمان به جدول شانس مجدد راه یافت.

خوش روش در جدول شانس مجدد به مصاف «جواد آقایف» اهل کشور جمهوی آذربایجان رفت. این تکواندوکار آذربایجانی  نشان برنز قهرمانی جهان مکزیک در سال 2022 را دارد.

خوش روش در راند اول این دیدار موفق شد «جواد آقایف»  را چهار بر یک شکست  داد و مدال برنز  را کسب کرد.

سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، دکتر نهدی علی نژاد دییرکل کمیته ملی المپیک‌  نیز از نزدیک این دیدار را تماشا می کردند.

در پایان این دیدار، هادی ساعی همراه با مسولان ورزش که در حایگاه ویژه حضور داشتند با مجید افلاکی و خوش  روش گفت و‌گو و کسب مدال برنز را به آنها تبریک‌ گفتند.

هدایت تیم ملی برعهده مجید افلاکی است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
بازی های کشورهای اسلامی عربستان مسابقات ورزشی ورزشکاران ایرانی تکواندو مدال برنز
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
جدول مدالی بازی‌های کشورهای اسلامی
کسب دومین مدال برنز تکواندو توسط محمدی
یک طلا و دو برنز حاصل کار تکواندوکاران ایران
طلاهای ناب سفیران اقتدار در ریاض؛ از والیبال تا تنیس روی میز
قهرمانی والیبال ایران / نهمین طلا به نام والیبال 
آتوسا گلشادنژاد سومین طلایی تیم ملی کاراته / نقره عباسی در شنای ۵۰ متر
صعود ایران به رده پنجم جدول مدالی در عربستان
دو مدال برنز برای ملی‌پوش وزنه برداری بانوان
قهرمانی شهسواری در تنیس روی میز / روز طلایی تنیس روی میز دختران ایران
شه‌بخش دومین برنز ایران را به نام خود زد
جادوی ساینا کریمی ۱۹ ساله روی شیاپچانگ
قاسمی به برنز ماده شنای ۲۰۰ متر آزاد رسید
برنز «مهسا بهشتی» در حرکت یک‌ضرب
پیروزی‌های نمایندگان کوراش ایران
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۰ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۳ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۹ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۶۹ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۴ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005ch2
tabnak.ir/005ch2