به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، نخستین روز از مسابقات تکواندو‌ در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض از صبح امروز( شنبه ۲۴ آبان ماه ) در ورزشگاه فیصل آغاز شده است.

در وزن ۷۴-کیلوگرم تکواندو علی خوش‌روش به عنوان اولین نماینده کشورمان در نخستین مبارزه به مصاف «محمد الحوتی» از بحرین رفت.

خوش روش در نخستین گام موفق شد نماینده بحرین را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد و راهی یک چهارم نهایی شود.

نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «نجم الدین قاسیم خوجیف»‌از ازبکستان رفت. این تکواندوکار ازبکستانی در مسابقات جهانی چین قهرمان دنیا شده بود، خوش روش را شکست داد و نملینده کشورمان به جدول شانس مجدد راه یافت.

خوش روش در جدول شانس مجدد به مصاف «جواد آقایف» اهل کشور جمهوی آذربایجان رفت. این تکواندوکار آذربایجانی نشان برنز قهرمانی جهان مکزیک در سال 2022 را دارد.

خوش روش در راند اول این دیدار موفق شد «جواد آقایف» را چهار بر یک شکست داد و مدال برنز را کسب کرد.

سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، دکتر نهدی علی نژاد دییرکل کمیته ملی المپیک‌ نیز از نزدیک این دیدار را تماشا می کردند.

در پایان این دیدار، هادی ساعی همراه با مسولان ورزش که در حایگاه ویژه حضور داشتند با مجید افلاکی و خوش روش گفت و‌گو و کسب مدال برنز را به آنها تبریک‌ گفتند.

هدایت تیم ملی برعهده مجید افلاکی است.