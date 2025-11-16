به گزارش تابناک؛ تبخال یک ضایعه پوستی شایع است که معمولاً ناشی از ویروس هرپس سیمپلکس نوع ۱ ایجاد میشود و درمان قطعی ندارد، اما با روشهای مختلف میتوان علائم آن را کاهش داد و از عود مجدد پیشگیری کرد.
استفاده بهموقع از داروهای ضدویروسی مانند آسیکلوویر، والاسیکلوویر یا فامسیکلوییر، به صورت کرم یا خوراکی، سرعت بهبودی را افزایش میدهد، به ویژه اگر هنگام بروز اولین علائم سوزش یا قلقلک استفاده شوند.
کمپرس سرد و مرطوب نگهداشتن لبها میتواند درد و تورم را کاهش دهد. داروهای ضد درد ساده نیز برای کاهش ناراحتی مفیدند.
برای پیشگیری، باید محرکهایی مثل استرس و نور مستقیم خورشید را کنترل کرد و از مرطوبکننده لب با فاکتور محافظتی استفاده نمود.
همچنین وسایلی که با تبخال تماس داشتهاند باید شسته یا تعویض شوند تا از انتشار ویروس جلوگیری شود. رعایت این نکات به کاهش دفعات عود و کنترل علائم کمک میکند.