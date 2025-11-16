میلی صفحه خبر لوگو بالا
۳ فایده طلایی آب انار برای سلامت

یکی از مسائلی که بسیار در مورد آب انار مورد مطالعه کارشناسان قرار گرفته است تاثیر آن بر روی سلامت قلب و به خصوص فشار خون است.
۳ فایده طلایی آب انار برای سلامت

انار همیشه به عنوان یک میوه پرفایده و خوشمزه در میان ما ایرانیان جایگاه ویژه‌ای داشته است. در این مجال به نقل از «هلث» ۳ فایده بسیار مهم آب انار به عنوان یک نوشیدنی اشاره می‌کنیم:

فایده برای سلامت قلب

یکی از مسائلی که بسیار در مورد آب انار مورد مطالعه کارشناسان قرار گرفته است تاثیر آن بر روی سلامت قلب و به خصوص فشار خون است. آزمایش‌ها و مطالعات انجام شده نشان می‌دهد نوشیدن حدودا ۳۰۰ میلی لیتر آب انار به طور روزانه فشار خون را تا حدقابل توجهی کاهش می‌دهد. البته این تاثیر آب انار بر روی فشار خون برای مدت ۲ ماه است و بعد از این مدت تاثیر خود را از دست می‌دهد.

انار همچنین منبع خوبی از آنتی اکسیدان پلی فنول است که کمک می‌کند تا رگ‌های خونی تنش کمتری داشته باشند و در نتیجه خون بهتر در آن‌ها به گردش درآید. انار هم چنین منبع خوبی از پتاسیم است که خود عاملی موثر در کاهش فشار خون است. هم چنین شواهدی نشان می‌دهد که آب انار ممکن است باعث افزایش سطح کلسترول خوب در بدن شود.

مبارزه با عفونت

آب انار می‌تواند با ویروس‌ها و باکتری‌های مضر مبارزه کند. چند مطالعه و آزمایش انجام شده نشان می‌دهند که دهانشویه‌هایی که درشان انار دارند می‌توانند باکتری‌هایی که مسبب بیماری‌های لثه هستند را کاهش دهند. هم چنین نشان داده شده است که آب انار برای مبتلایان به کرونا هم فواید زیادی دارد به خصوص برای آن دسته از مبتلایان که بیماری‌های زمینه‌ای مثل فشار خون یا دیابت دارند.

انار مملو از ترکیباتی از آنتی اکسیدان است که از سلول‌های عصبی در مقابل آسیب محافظت می‌کند. آب انار دارای ترکیبی به نام اورولیتین A است که سلامت مغز را ارتقا می‌دهد و در برابر زوال عقل و آلزایمر از مغز محافظت می‌کند. تحقیقات نشان می‌دهد که اورولیتین A به بدن انسان کمک می‌کند تا سلول‌های آسیب دیده را دفع کند و هم چنین سلول‌های سالم تکثیر شوند. ۱۲ آزمایش مختلف بر روی حیوانات نشان داده است که آب انار می‌تواند پلاک (توده‌های غیرطبیعی) تشکیل شده در مغز را هم کاهش دهد که منجر به بهبود یادگیری و حافظه می‌شود.

