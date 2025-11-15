جادوی ساینا کریمی ۱۹ ساله روی شیاپچانگ

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در نخستین روز از مسابقات تکواندو‌ در ششمین دوره بازی‌های همبستگی‌کشورهای اسلامی ریاض، ساینا کریمی نماینده وزن ۴۶ـ کیلوگرم تیم ملی زنان کشورمان در نخستین مبارزه در دیداری یک طرفه موفق به شکست نماینده قزاقستان شد.

کریمی در ادامه و‌ در مرحله یک چهارم نهایی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی برابر « امینه گوگباکان» قهرمان جهان از ترکیه در سال ۲۰۲۵ به میدان رفت و توانست به برتری در دو راند دست یابد و به مرحله نیمه نهایی برسد.

در نیمه نهایی این مسابقات، کریمی «ماریما ذکری» نماینده کشور نیجر را شکست داد و به فینال ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی راه پیدا کند.

کریمی در فینال این رقابت ها به مصاف «اکبروا»‌ نماینده تیم ملی تکواندو‌ جمهوری آذربایجان رفت.

«اکبروا»دارنده مدال برنز یونیورسیاد و مدال برنز قهرمانی اروپا است.

راند اول این دیدار علی رفم مبارزه نزدیکی که دو تکواندوکار داشتند اما در نهایت بازی با نتیجه ۲ بر یک‌ به سود نماینده کشورمان تمام شد.

در راند دوم این دیدار، بازی با نتیحه ۷ بر ۶ به سود نماینده کشورمان تمام شد و کریمی یازدهمین مدال طلای کاروان ورزش ایران را در ریاض کسب کرد.