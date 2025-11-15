به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ژوزف عون» رئیس جمهور لبنان از وزیر امور خارجه این کشور خواست تا شکایت فوری خود را علیه اسرائیل به دلیل ساخت دیوار بتنی در مرز جنوبی لبنان که از خط آبی عبور میکند، به شورای امنیت ارائه دهد.
بنا بر این گزارش، چند روز پیش، «ژوزف عون» رئیسجمهور لبنان دستورات مستقیمی به فرمانده ارتش صادر کرده بود تا ارتش لبنان در برابر هرگونه نفوذ رژیم صهیونیستی به اراضی جنوبی آزادشده، از حاکمیت ملی و امنیت شهروندان دفاع کند.
نیروهای اسرائیلی ساخت یک دیوار عظیم جدید با عمق دو کیلومتر در داخل خاک لبنان را آغاز کردهاند؛ این دیوار بهویژه در پشت خط آبی و در مقابل روستاهای مارون الرأس و عیترون قرار دارد.