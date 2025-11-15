میلی صفحه خبر لوگو بالا
ژوزف عون: از اسرائیل به شورای امنیت شکایت می‌کنیم

ژوزف عون گفت کشورش در مورد ساخت دیوار بتنی اسرائیل که از خط آبی در جنوب کشور عبور می‌کند، به شورای امنیت شکایت خواهیم کرد.
ژوزف عون: از اسرائیل به شورای امنیت شکایت می‌کنیم


به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، «ژوزف عون» رئیس جمهور لبنان از وزیر امور خارجه این کشور خواست تا شکایت فوری خود را علیه اسرائیل به دلیل ساخت دیوار بتنی در مرز جنوبی لبنان که از خط آبی عبور می‌کند، به شورای امنیت ارائه دهد.

بنا بر این گزارش، چند روز پیش، «ژوزف عون» رئیس‌جمهور لبنان دستورات مستقیمی به فرمانده ارتش صادر کرده بود تا ارتش لبنان در برابر هرگونه نفوذ رژیم صهیونیستی به اراضی جنوبی آزادشده، از حاکمیت ملی و امنیت شهروندان دفاع کند.

نیروهای اسرائیلی ساخت یک دیوار عظیم جدید با عمق دو کیلومتر در داخل خاک لبنان را آغاز کرده‌اند؛ این دیوار به‌ویژه در پشت خط آبی و در مقابل روستاهای مارون الرأس و عیترون قرار دارد.

لبنان جوزف عون رئیس جمهور لبنان شکایت اسرائیل تغییر مرزها مرز دریایی شواری امنیت
