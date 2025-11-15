به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه پیشین در اجلاس بین المللی ایران شناسی گفت: ایران هیچگاه به دنبال فتح جهان به وسیله نیروی نظامی نبود بلکه این هدف را با زبان، ادب، فرهنگ و هنر به دست آورده بود این هدف با پیروزی انقلاب اسلامی بعد انگیزشی جدیدی پیدا کرد و ایران قبل از فروپاشی نظام دوقطبی توانسته بود در سطح بین‌المللی نگاه جدید، روش جدید و مبنای جدید فراهم بیاورد و این مبنا می‌توانست رابطه قوی‌تری را برای ایران در جهان کنونی فراهم کند.

وی افزود: اروپا از مسیر هنجارسازی برای حضور موثرتر در روابط بین‌المللی تلاش کرد و بسیار هم موفق بود و هنوز هم اروپایی‌ها در زمانی که ایجاد اجماع بین‌المللی در موضوع بحث باشد از آمریکا بسیار جلوترند. گرچه سیاست بسیار غلط حمایت از جنایات اسرائیل در غزه و پس از آن تجاوز اسرائیل به لبنان، سوریه، یمن و ایران، اروپایی‌ها را در موضعی قرار داد که نتوانند به عنوان کنشگران هنجاری دنیا آن نقشی را که در دهه ۹۰ و در ابتدای قرن جدید به دست آورده بودند، ادامه بدهند اما آنها تصمیم گرفتند که در حوزه معنایی یعنی در حوزه غیر از قدرت مادی اقتصادی چه قدرت نظامی رقابت کنند.