سقوط میلیونی قیمت سکه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارشها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با کاهش ۲ میلیون و ۸۱۵ هزار تومانی، ۱۱۶ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان شد.
هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با کاهش ۳۲۴ هزار تومانی به قیمت ۱۱ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان به فروش رفت.
قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۲۰ امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.
نوع قیمت
سکه امامی ۱۱۶ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان
سکه بهار آزادی ۱۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان
نیم سکه ۶۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
ربع سکه ۳۵ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان
سکه گرمی ۱۷ میلیون تومان
گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان
گرم طلای ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان
مثقال طلا ۴۸ میلیون و ۷۰۶ هزار تومان
اونس طلا (دلار) ۴۰۷۹.۵۸