سقوط میلیونی قیمت سکه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارش‌ها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با کاهش ۲ میلیون و ۸۱۵ هزار تومانی، ۱۱۶ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان شد.

هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با کاهش ۳۲۴ هزار تومانی به قیمت ۱۱ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان به فروش رفت.

قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۲۰ امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.

نوع قیمت

سکه امامی ۱۱۶ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان

سکه بهار آزادی ۱۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان

نیم سکه ۶۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

ربع سکه ۳۵ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان

سکه گرمی ۱۷ میلیون تومان

گرم طلای ۱۸ عیار ۱۱ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان

گرم طلای ۲۴ عیار ۱۴ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان

مثقال طلا ۴۸ میلیون و ۷۰۶ هزار تومان

اونس طلا (دلار) ۴۰۷۹.۵۸