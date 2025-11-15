میلی صفحه خبر لوگو بالا
سقوط میلیونی قیمت سکه آغاز شد

آخرین قیمت طلا و سکه در بازار امروز تهران اعلام شد.
سقوط میلیونی قیمت سکه آغاز شد

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، گزارش‌ها حاکی از آن است که هر قطعه سکه امامی با کاهش ۲ میلیون و ۸۱۵ هزار تومانی، ۱۱۶ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان شد.

هر گرم طلای ۱۸عیار در بازار تهران نیز با کاهش ۳۲۴ هزار تومانی به قیمت ۱۱ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان به فروش رفت.

قیمت انواع سکه و طلا را ساعت ۲۰ امروز ۲۴ آبان ۱۴۰۴ را مشاهده می کنید.

نوع                                          قیمت                   

سکه امامی                   ۱۱۶ میلیون و ۶۹۰ هزار تومان

سکه بهار آزادی                ۱۱۱ میلیون و ۳۸۰ هزار تومان

نیم سکه                        ۶۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

ربع سکه                          ۳۵ میلیون و ۳۲۰ هزار تومان

سکه گرمی                      ۱۷ میلیون تومان

گرم طلای ۱۸ عیار             ۱۱ میلیون و ۲۳۳ هزار تومان

گرم طلای ۲۴ عیار              ۱۴ میلیون و ۹۸۹ هزار تومان 

مثقال طلا                         ۴۸ میلیون و ۷۰۶ هزار تومان

اونس طلا (دلار)                 ۴۰۷۹.۵۸

