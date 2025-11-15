بازی مرگبار کودک سه ساله در خانه

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین، چند روز قبل زوج جوانی در حالی که کودکشان را در آغوش گرفته بودند به یکی از بیمارستان های پایتخت رفتند.

فرزند ۳ ساله آنها از ناحیه سر ضربه خورده و تحت درمان قرار گرفت. اما تلاش برای نجات او بی نتیجه ماند و پسربچه ۳ ساله به کام مرگ رفت. با توجه به مشکوک بودن مرگ این کودک، گزارش این حادثه به قاضی محسن اختیاری بازپرس جنایی تهران اعلام شد. هرچند در ابتدا فرضیه جنایت مطرح بود اما با انجام تحقیقات مشخص شد که مرگ پسربچه، ‌حادثه بوده است.

او روز حادثه در حال بازی با برادربزرگترش روی مبل بود که ناگهان تعادلش را از دست داد و با سر به زمین اصابت کرد. به این ترتیب فرضیه جنایت رد و پرونده با عنوان حادثه بسته شد.