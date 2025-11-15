به دعوت مسعود پزشکیان، رئیس جمهور امروز سران قوای مقننه و قضائیه به میزبانی رئیس قوه مجریه، در نشستی دو ساعته پذیرای مطالبات، دغدغه‌ها و دیدگاه‌های مدیران بزرگترین شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال بودند و تصمیماتی برای رفع برخی مشکلات مطرح شده اتخاذ شد.

به گزارش تابناک به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، مسعود پزشکیان بعد از ظهر امروز شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴، بلافاصله پس از نشست سران قوا، به اتفاق دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، میزبان جمعی از مدیران شرکت‌های استارتاپی و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال بود.

در جریان نشست قبلی با فعالان اقتصاد دیجیتال در روز چهارشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۴ و در پی طرح برخی مطالبات حاضران که نیاز به بررسی در قوای مقننه و قضائیه داشت، رئیس جمهور به ایشان وعده داد که به زودی نشست مشترکی با حضور سران این دو قوه برای طرح مستقیم مطالبات و درخواست‌های آنان برگزار شود.

به دعوت پزشکیان، امروز سران قوای مقننه و قضائیه به میزبانی رئیس قوه مجریه، در نشستی دو ساعته پذیرای مطالبات، دغدغه‌ها و دیدگاه‌های مدیران بزرگترین شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال بودند و تصمیماتی برای رفع برخی مشکلات مطرح شده اتخاذ شد.

رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این نشست حضور داشتند.