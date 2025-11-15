میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

با مشاوره تامین سرمایه خلیج فارس انجام شد

اتمام موفقیت‌آمیز بزرگترین پذیره‌نویسی اوراق شرکتی بورس ایران به ارزش ۱۲ همت
کد خبر: ۱۳۴۰۳۴۷
| |
196 بازدید

با مشاوره تامین سرمایه خلیج فارس انجام شد

امروز (شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴) با تکمیل پذیره‌نویسی مرحله سوم صکوک اجاره سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان فرآیند انتشار بزرگترین اوراق بدهی شرکتی تاریخ بازار سرمایه ایران در مجموع به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان با موفقیت به پایان رسید.

این اقدام به صورت کنسرسیومی متشکل از نهادهای معتبر مالی کشور و با مشارکت ۱۵ نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس از شرکت‌های تامین سرمایه، شرکت‌های گروه مالی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری به عنوان متعهدین پذیره‌نویسی و بازارگردان، در سه مرحله انجام گرفت.

اوراق مذکور با مجوز سازمان بورس و در سه مرحله ۴ هزار میلیارد تومانی بر مبنای سهام شرکت پتروشیمی نوری، با تکیه بر رتبه اعتباری A بلند مدت و A1 در کوتاه مدت با دورنمای با ثبات، با دوره سررسید ۴ ساله، نرخ سود اسمی سالیانه ۲۳ درصد و مواعد پرداخت سود سه ماهه منتشر شد.

شرکت تامین سرمایه خلیج فارس با مدیریت کنسرسیوم‌ها، متعهد اصلی پذیره‌نویسی و بازارگردانی و مشاوره عرضه اوراق و شرکت کارگزاری خلیج فارس عاملیت فروش اوراق را برعهده داشت.

با اتمام موفق این پذیره‌نویسی، گام مهمی در توسعه تامین مالی شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور برداشته و بار دیگر نقش بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی بلندمدت و جذب مشارکت عموم در راستای تامین مالی مگاپروژه‌های صنایع پیشران اقتصاد ملی نمایان شد. انتشار این حجم از اوراق، نشان از اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه و جایگاه برجسته صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی دارد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پتروشیمی خلیج فارس پذیره نویسی بورس تهران
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۵۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۳ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۹ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۴ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۶۱ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cgV
tabnak.ir/005cgV