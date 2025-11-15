با مشاوره تامین سرمایه خلیج فارس انجام شد

امروز (شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴) با تکمیل پذیرهنویسی مرحله سوم صکوک اجاره سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیجفارس به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان فرآیند انتشار بزرگترین اوراق بدهی شرکتی تاریخ بازار سرمایه ایران در مجموع به ارزش ۱۲ هزار میلیارد تومان با موفقیت به پایان رسید.
این اقدام به صورت کنسرسیومی متشکل از نهادهای معتبر مالی کشور و با مشارکت ۱۵ نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس از شرکتهای تامین سرمایه، شرکتهای گروه مالی و صندوقهای سرمایهگذاری به عنوان متعهدین پذیرهنویسی و بازارگردان، در سه مرحله انجام گرفت.
اوراق مذکور با مجوز سازمان بورس و در سه مرحله ۴ هزار میلیارد تومانی بر مبنای سهام شرکت پتروشیمی نوری، با تکیه بر رتبه اعتباری A بلند مدت و A1 در کوتاه مدت با دورنمای با ثبات، با دوره سررسید ۴ ساله، نرخ سود اسمی سالیانه ۲۳ درصد و مواعد پرداخت سود سه ماهه منتشر شد.
شرکت تامین سرمایه خلیج فارس با مدیریت کنسرسیومها، متعهد اصلی پذیرهنویسی و بازارگردانی و مشاوره عرضه اوراق و شرکت کارگزاری خلیج فارس عاملیت فروش اوراق را برعهده داشت.
با اتمام موفق این پذیرهنویسی، گام مهمی در توسعه تامین مالی شرکتهای بزرگ صنعتی کشور برداشته و بار دیگر نقش بازار سرمایه در تجهیز منابع مالی بلندمدت و جذب مشارکت عموم در راستای تامین مالی مگاپروژههای صنایع پیشران اقتصاد ملی نمایان شد. انتشار این حجم از اوراق، نشان از اعتماد سرمایهگذاران به بازار سرمایه و جایگاه برجسته صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی دارد.