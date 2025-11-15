میلی صفحه خبر لوگو بالا
توقیف و امحای ۴ تُن گوشت مرغ فاسد در قم

مسئول اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی شهرستان قم از کشف، توقیف و معدوم‌سازی ۴۰۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ فاسد در یکی از کارخانجات فرآورده‌های گوشتی استان خبر داد.
توقیف و امحای ۴ تُن گوشت مرغ فاسد در قم

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محسن حسینی با بیان اینکه این محموله به علت نگهداری در شرایط دمایی نامناسب دچار فساد و آلودگی میکروبی شده بود، گفت: این حجم از گوشت فاسد تهدیدی جدی برای سلامت مصرف‌کنندگان به شمار می‌رفت.

وی تأکید کرد سلامت غذایی مردم اولویت اصلی دامپزشکی است و هیچ‌گونه تخلف یا سهل‌انگاری در این حوزه قابل چشم‌پوشی نیست.

حسینی افزود: پس از نمونه‌برداری و تأیید فساد محموله در آزمایشگاه‌های معتمد، حکم امحا صادر شد و کل ۴۰۰۰ کیلوگرم گوشت تحت نظارت کارشناسان و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در واحد تبدیل ضایعات معدوم گردید.

مسئول اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی شهرستان قم با هشدار به واحدهای تولیدی و صنفی مرتبط گفت: رعایت کامل ضوابط بهداشتی برای همه متصدیان الزامی است و بازرسی‌های مستمر و سختگیرانه از مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان نیز خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه فرآورده‌های خام دامی، موضوع را از طریق شماره‌های ۳۶۶۴۲۷۸۹ و ۳۶۱۲۳۴۵۷ یا سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند.

