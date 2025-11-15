توقیف و امحای ۴ تُن گوشت مرغ فاسد در قم

مسئول اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی شهرستان قم از کشف، توقیف و معدوم‌سازی ۴۰۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ فاسد در یکی از کارخانجات فرآورده‌های گوشتی استان خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، محسن حسینی با بیان اینکه این محموله به علت نگهداری در شرایط دمایی نامناسب دچار فساد و آلودگی میکروبی شده بود، گفت: این حجم از گوشت فاسد تهدیدی جدی برای سلامت مصرف‌کنندگان به شمار می‌رفت.

وی تأکید کرد سلامت غذایی مردم اولویت اصلی دامپزشکی است و هیچ‌گونه تخلف یا سهل‌انگاری در این حوزه قابل چشم‌پوشی نیست.

حسینی افزود: پس از نمونه‌برداری و تأیید فساد محموله در آزمایشگاه‌های معتمد، حکم امحا صادر شد و کل ۴۰۰۰ کیلوگرم گوشت تحت نظارت کارشناسان و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی در واحد تبدیل ضایعات معدوم گردید.

مسئول اداره نظارت بر بهداشت عمومی دامپزشکی شهرستان قم با هشدار به واحدهای تولیدی و صنفی مرتبط گفت: رعایت کامل ضوابط بهداشتی برای همه متصدیان الزامی است و بازرسی‌های مستمر و سختگیرانه از مراکز تولید، توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان نیز خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه فرآورده‌های خام دامی، موضوع را از طریق شماره‌های ۳۶۶۴۲۷۸۹ و ۳۶۱۲۳۴۵۷ یا سامانه ۱۵۱۲ گزارش دهند.