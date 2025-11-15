دوپینگ مخدری بسکتبالیست آمریکایی در لیگ ایران

کمیته انضباطی ستاد ملی مبارزه با دوپینگ ایران "فرشید صالحیان" از دوچرخه سواری را ۳ سال و "کالینز چاونسی" بسکتبالیست آمریکایی شاغل در لیگ فصل قبل ایران و باشگاه کاله را ۳ ماه از فعالیت در تمامی حوزه های ورزشی محروم کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، فرشید صلاحیان دوچرخه سوار رشته کوهستان در خلال رقابت های قهرمانی کشور در تاریخ ۱۲ شهرویر ۱۴۰۴ توسط گروه کنترل دوپینگ ایران نادو مورد آزمایش کنترل دوپینگ قرار گرفت که پس از بررسی نمونه و اعلام نظر آزمایشگاه کنترل دوپینگ مورد تایید وادا، وجود ماده ممنوعه "نورآندروسترون" از گروه S۱ لیست مواد و روش های ممنوعه وادا در نمونه این ورزشکار محرز و با توجه به نوع ماده ممنوعه موجود در نمونه و پذیرش اولیه تخلف توسط ورزشکار و طبق ماده ۱-۸-۱۰ مجموعه قوانین و مقررات ایران نادو، حکم محرومیت ۴ ساله وی با یک سال کاهش به مدت ۳ سال از تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ لغایت ۱۴۰۷/۰۷/۱۱ توسط کمیته انضباطی ایران نادو صادر شد.

در خصوص "کالینز چاونسی" بسکتبالیست سابق و آمریکایی تیم کاله آمل، در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ و در خلال رقابت های لیگ بسکتبال حرفه ای ایران توسط تیم کنترل دوپینگ ایران نادو مورد نمونه گیری دوپینگ قرار گرفت که پس از بررسی نمونه این ورزشکار در آزمایشگاه کنترل دوپینگ مورد تایید وادا وجود "حشیش" از گروه S۸ لیست مواد و روش های ممنوعه وادا، محرز شد و با توجه به سوء مصرف انجام شده توسط ورزشکار و طبق بند ۱-۴-۲-۱۰ قوانین مبارزه با دوپینگ ایران، حکم محرومیت ۳ ماهه وی توسط کمیته انضباطی ایران نادو از تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ لغایت ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ صادر شد.

لازم به ذکر است با توجه به لزوم تایید وادا برای احکام صادره برای پرونده های محرومیت سوءمصرف، در خصوص پرونده آقای "کالینز چاونسی" فرآیند این تاییدیه ۲۱ آبان از طرف وادا به ایران نادو ارسال و این امر موجب تاخیر در اعلام عمومی رای وی شد.