عضو کمیسیون عمران با اشاره به فرسودگی بخش بزرگی از ناوگان حمل‌ونقل گفت: راه‌حل کاهش مصرف سوخت و آلودگی، گرانی انرژی نیست؛ نوسازی ناوگان و لایحه اصلاح قانون حمل‌ونقل در آستانه طرح در صحن است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به نشست امروز (شنبه ۲۴ آبان ماه) کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در خصوص بررسی لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت گفت: یکی از ضروریات کشور، اصلاح قوانین حوزه حمل‌ونقل عمومی با نگاه توسعه و نوسازی ناوگان است.

وی افزود: امروز میانگین عمر اتوبوس‌های درون‌شهری، برون‌شهری و حتی ناوگان کشنده ما بالای ۱۵ سال است و حدود ۵۰ هزار خودروی سنگین داریم که بیش از ۲۰ سال عمر دارند. این فرسودگی هم ایمنی تردد را پایین می‌آورد، هم مصرف سوخت را افزایش می‌دهد و هم آلودگی هوا را تشدید می‌کند.

مخالفت کمیسیون عمران با افزایش قیمت حامل‌های انرژی؛ «مردم مقصر نیستند»

یوسفی با اشاره به اینکه برخی کلان‌شهر‌های کشور سالانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ روز هوای ناسالم را تجربه می‌کنند بیان کرد: اشتباه در مدیریت مصرف سوخت این است که به‌جای اصلاح علت‌ها، سراغ معلول می‌رویم. امروز بحث افزایش قیمت حامل‌های انرژی مطرح است؛ در حالی که تجربه کشور ما و جهان نشان داده گران‌کردن ناگهانی بنزین، برق یا گاز نتیجه ندارد و ما صراحتاً با این رویکرد مخالفیم.

عضو کمیسیون عمران با تاکید بر اینکه مردم در حوزه مصرف سوخت مقصر نیستند ادامه داد: مشکل اصلی این است که حمل‌ونقل عمومی پاسخگوی نیاز جامعه نیست. اتوبوس‌ها فرسوده‌اند و ظرفیت مترو در بسیاری از شهر‌ها تکمیل شده است. طبق قانون برنامه هفتم، دولت باید به سمت بهینه‌سازی، نوسازی ناوگان و توسعه حمل‌ونقل عمومی حرکت کند تا مردم بتوانند از وسایل نقلیه ارزان و در دسترس استفاده کنند.

جهش قیمت اتوبوس از ۱ میلیارد به ۱۳ میلیارد تومان

این نماینده مردم در مجلس با اشاره به مشکلات شهرداری‌ها در تأمین هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی گفت: شهرداری‌ها امروز حتی برای پرداخت حقوق کارکنان دچار مشکل هستند، از سوی دیگر قیمت یک اتوبوس از ۳۰۰ میلیون یا یک میلیارد تومان به ۱۲ تا ۱۳ میلیارد تومان رسیده است لذا نمی‌توان انتظار داشت شهرداری‌ها به تنهایی این بار سنگین را بر دوش بکشند، زیرا در این صورت بهای خدمات شهری برای مردم افزایش پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه لایحه مذکور از مجلس قبل ارائه شده و طی جلسات متعددی در کمیسیون عمران مجلس مورد بحث و بررسی قرارگرفته است، ادامه داد: در این لایحه تلاش شده فرایند‌ها اصلاح شود؛ از جمله حرکت به سمت حمل‌ونقل عمومی ارزان، نوسازی ناوگان، استفاده از خودرو‌های با تکنولوژی جدید مانند برقی و غیرفسیلی، و مدیریت صحیح منابع مورد توجه قرار گرفته است. امروز قیمت یک تاکسی برقی حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است؛ طبیعی است بدون حمایت و یارانه، مردم و رانندگان قادر به خرید آن نیستند.

یوسفی تاکید کرد: اگر حمل‌ونقل عمومی ارزان، در دسترس و با کیفیت باشد، می‌توان از مردم خواست که از خودروی شخصی کمتر استفاده کنند. در غیر این صورت صرفاً با توصیه و شعار نمی‌توان مصرف سوخت و آلودگی هوا را کاهش داد.

لایحه اصلاح قانون حمل‌ونقل و مصرف سوخت در مراحل نهایی بررسی

عضو کمیسیون عمران مجلس در پایان خاطرنشان کرد: در لایحه اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت در کمیسیون عمران مراحل نهایی خود را طی کرده و امیدواریم هرچه زودتر در دستور کار صحن علنی قرار گیرد. اجرای این اصلاحات می‌تواند به کاهش مصرف سوخت، کنترل ترافیک، بهبود وضعیت معیشت فعالان حمل‌ونقل و حرکت کشور به سمت سوخت‌های پاک کمک کند.