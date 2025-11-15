میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کالابرگ روی زمین؛ وزیر رفاه در آستانه خروج از کابینه/ دولت پزشکیان به‌دنبال جایگزین میدری است

سایه تعلل و بی‌برنامگی بر سر وزارت رفاه سنگینی می‌کند؛ در حالی‌که مرحله‌ی پنجم کالابرگ الکترونیک هنوز به ایستگاه اجرا نرسیده و نارضایتی مردم و مجلس به اوج خود رسیده، اکنون زمزمه‌ی استیضاح وزیر رفاه در نخستین روز کاری مجلس در آذرماه، به واقعیت نزدیک شده است.
کد خبر: ۱۳۴۰۳۳۰
| |
745 بازدید

کالابرگ روی زمین؛ وزیر رفاه در آستانه خروج از کابینه/ دولت پزشکیان به‌دنبال جایگزین میدری است

در حالی‌که تنها چند روز تا آغاز آذرماه باقی مانده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنان درگیر تعلل، تأخیر و بی‌برنامگی در اجرای مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک است؛ طرحی که قرار بود محور اصلی سیاست‌های حمایتی دولت در حوزه معیشت باشد، اما اکنون بیش از هر زمان دیگر در بن‌بست مدیریتی گرفتار شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، چهار مرحله از اجرای کالابرگ الکترونیک در ماه‌های گذشته انجام شد، اما مرحله پنجم که باید طبق وعده‌های رسمی دولت در آبان‌ماه محقق می‌شد، در سایه وقت‌کُشی و ناهماهنگی بین بدنه وزارت رفاه و ستاد اقتصادی دولت معلق مانده است. این تعلل در حالی رخ می‌دهد که فشار تورمی و هزینه‌های معیشت بر خانوارها افزایش یافته و انتظار عمومی برای اجرای فوری طرح‌های حمایتی در نقطه‌ای حیاتی قرار گرفته است.

در همین زمینه، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، هفته گذشته در صحن علنی مجلس، خطاب به میدری وزیر رفاه، از تعلل وزارتخانه و اظهارات متناقض سخنگوی دولت در خصوص اجرای این طرح به‌شدت انتقاد کرد و گفت: «سخنگوی دولت اعلام کرده سبد کالا توزیع خواهد شد. این همان ادامه روند قبلی است، در حالی که طبق قانون و با اعتباراتی که با زحمت تأمین شده، باید کالابرگ الکترونیک تا پایان آبان‌ماه در اختیار خانواده‌ها قرار گیرد. حالا ناگهان اعلام می‌شود که سبد کالا توزیع می‌شود. یعنی باز هم نمی‌خواهیم قانون را اجرا کنیم؟»

تعداد بازدید : 17
کد ویدیو
دانلود ویدیو
فیلم اصلی

این انتقاد صریح، بازتابی از نارضایتی گسترده در میان نمایندگان مجلس است؛ نارضایتی‌ای که ریشه در ضعف برنامه‌ریزی، ناهماهنگی در تصمیم‌سازی، و نگاه غیرعملیاتی وزیر رفاه دارد.

قالیباف پیش‌تر نیز درباره روند حذف یارانه‌بگیران و نحوه شناسایی دهک‌های درآمدی به وزیر رفاه هشدار داده و تأکید کرده بود: «معیارهای طبقه‌بندی اقتصادی خانوار باید دقیق و جامع باشد؛ ساختار خانواده، مجموع درآمد اعضا، وضعیت اشتغال، وجود فرد معلول یا بیمار خاص، دارایی‌ها، املاک و خودروها، همه شاخص‌های لازم برای آزمون وسع‌اند. این وظیفه وزارت رفاه است تا اطمینان حاصل شود دهک‌های مشمول یارانه، واقعاً نیازمندند.»

به‌نظر می‌رسد مجموعه این ناکارآمدی‌ها و تناقض‌ها در تصمیم‌گیری، وزارت رفاه را به نقطه تغییر سکاندار رسانده است. عدم اجرای مرحله پنجم کالابرگ در موعد مقرر، نارضایتی شدید مردم از عملکرد وزارت رفاه و اعتراض صریح مجلس اکنون به نقطه‌ای رسیده که طرح استیضاح میدری در نخستین روز کاری مجلس در آذرماه به‌صورت جدی در دستور قرار گیرد.

برآورد منابع نزدیک به هیئت‌رئیسه مجلس نشان می‌دهد مقدمات این استیضاح نهایی شده و تلاش‌های لحظه‌ آخری وزارت رفاه برای جلوگیری از آن نیز بی‌ثمر مانده است. با این روند، به احتمال بسیار زیاد، پس از عبدالناصر همتی، دومین خروجی دولت به نام احمد میدری ثبت می‌شود.

طبق شنیده‌ها، دولت پزشکیان از هم‌اکنون در حال رایزنی برای گزینه‌ها و افراد جایگزین جهت سرپرستی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
احمد میدری وزیر رفاه استیضاح وزیر کار مجلس
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۵۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۳ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۹ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۴ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۶۱ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cgE
tabnak.ir/005cgE