عضویت در شورای اطلاع رسانی دولت با آزادی اظهارنظر و حفظ استقلال نظر در تناقض نیست. یعنی کسی می‌تواند عضو شورای عالی اطلاع رسانی دولت باشد، اما از انتصابات یا نظرات رئیس جمهوری هم انتقاد کند. این دو منافاتی باهم ندارند. باید به استقلال رای افراد احترام گذاشت.

به گزارش تابناک به نقل از چندثانیه، فیاض زاهد از سمت عضو حقیقی شورای عالی اطلاع رسانی دولت کناره گیری کرد. این استعفا به دنبال انتقاد از یک انتصاب پزشکیان (اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان بهینه سازی و مدیریت راهبردی انرژی) و اعتراض به این اظهار نظر او رخ داد.

چون شورای عالی اطلاع رسانی دولت، شورای تخصصی در زمینه اطلاع رسانی است و نه جمع سیاسی از حامیان دولت یا دفتر رئیس جمهوری که انتظار همسویی سیاسی و نظری کامل با همه اقدامات و نظرات رئیس جمهوری وجود داشته باشد.

به همین دلیل حتی افرادی که با رئیس جمهوری و دولت زاویه داشته یا منتقد باشند نیز می‌توانند در شورای عالی اطلاع رسانی دولت عضو باشند، چون به نظرات تخصصی آنها در زمینه اطلاع رسانی نیاز است و نه نظرات سیاسی آنان. اینکه، چون فردی عضو یک شوراست پس باید از اظهارنظر خودداری کند نادرست است و ریشه در برداشت ناصحیح از این عضویت دارد.

آیا افراد با عضویت در شورای عالی اطلاع رسانی دولت، باید آزادی اظهارنظر خود را تعطیل کنند؟ در این صورت کدام فرد صاحب نظری می‌تواند به چنین معامله‌ای تن دهد؟