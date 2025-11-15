به گزارش تابناک به نقل از فرهیختگان؛ چند سالی می‌شود صهیونیست‌ها با سوءاستفاده از ابزار رسانه به دنبال اثرگذاری روی افکار عمومی جامعه ایران هستند و رسانه را تبدیل به یکی از ابزار‌ها برای جنگ با ایران کرده‌اند که شاید نقطه شروع این جنگ رسانه‌ای پاییز ۱۴۰۱ بود و نقطه اوج این سوءاستفاده در جنگ ۱۲روزه دیده شد. آنچه رخ داد، این بود که رسانه‌های فارسی‌زبان صهیونیستی عملاً به کمک متجاوزان صهیونی آمدند. این جنگ البته هنوز به اتمام نرسیده؛ اما بهترین اقدام برای پاسخ به این جنگ روانی و اصطلاحاً ضدحمله زدن به دستکاری‌های افکار عمومی از جانب اسرائیل، خنثی کردن تله‌های رسانه‌ای آنها و در گام بعدی نیز پاسخ دادن به این دستکاری‌هاست که یکی از موارد، برنامه‌ریزی عملی و تولید محتوا، برای افکار عمومی در سرزمین‌های اشغالی است.

در همین راستا سایت عبری‌زبان یک رسانه به تازگی مستندی ۲۶ دقیقه‌ای به زبان عبری در مورد عملیات ایران علیه زیرساخت‌های انرژی اسرائیل منتشر کرده که اولین مستند ایرانی به زبان عبری در مورد جنگ ایران و اسرائیل به شمار می‌رود؛ اما همان طور که انتظار می‌رفت، دقایقی بعد از انتشار این مستند، یوتیوب این ویدئو را حذف کرد و در گام بعد هم رسانه‌های عبری‌زبان خبر تولید این مستند را پوشش دادند. در آخرین مورد شبکه ۱۴ اسرائیل که نزدیک‌ترین شبکه به بنیامین نتانیاهوست، گزارش مفصلی در مورد این مستند منتشر کرد.

سانسور گسترده مستند «موشک‌ها بر فراز بازان» و همچنین واکنش ارتش اسرائیل نشان داد صهیونیست‌ها به‌خوبی پیام انتشار این مستند را دریافت کرده و البته احساس خطر هم کرده‌اند؛ چراکه رسانه‌های عبری از زمان انتشار تاکنون به این موضوع تأکید داشته‌اند که انتشار این مستند «نشانه‌ای از تغییر راهبرد ایران بعد از جنگ ۱۲روزه برای اثرگذاری بر افکار عمومی سرزمین‌های اشغالی است.»

با این‌حال حذف این مستند از پلتفرم «یوتیوب» که صراحتاً بر مشی اداره سانسور رژیم است، چندان عجیب و غیرقابل‌پیش‌بینی نبود. صهیونیست‌ها برای تداوم سیاست سانسور و مظلوم نشان‌دادن اسرائیل در جنگ غزه، دست به امضای قرارداد با سکو‌های مجازی می‌زنند و هزینه‌های هنگفت می‌پردازند. پیش‌ازاین سایت Drop Site News گفته بود گوگل قرارداد شش‌ماهه ۴۵ میلیون دلاری را با دفتر نتانیاهو امضا کرده که با ایجاد کارزار‌های تبلیغاتی در گوگل و یوتیوب، وجود قحطی در غزه را انکار و جنگ اسرائیل علیه فلسطینی‌ها را توجیه کند. میدل‌ایست‌آی هم می‌گوید شرکت گوگل نزدیک به ۷۰۰ ویدئو را که حاوی جنایات اسرائیل بوده، حذف کرده است. با این تفاسیر، سانسور صهیونیست‌ها با سرعت بیشتری ادامه دارد و آنها به جنگ هر پلتفرم و محتوایی می‌روند که چهره‌ای واقعی نژادپرست یا شکست‌خورده آنها را به نمایش بگذارد و سندی از جنایات آنها در تاریخ ثبت کند.

در کنار سانسورها، صهیونیست‌ها تلاش می‌کنند جو غالب را در شبکه‌های اجتماعی در دست بگیرند. در یک‌کلام صهیونیست‌ها کنشگری در شبکه‌های مجازی را دست‌کم نمی‌گیرند. صهیونیست‌ها با سرمایه‌گذاری میلیون دلاری پروژه «استر» را برای اثرگذاری بر افکار عمومی جهان پیش می‌برند. گفته می‌شود آنها در این پروژه، برای انتشار هر پست در تیک‌تاک و اینستاگرام رقمی معادل ۶۱۰۰ تا ۷۳۰۰ دلار پرداخت می‌کنند.

وب‌سایت اسرائیل نشنال‌نیوز انتشار مستند «موشک بر فراز بازان» را جنگ تبلیغاتی علیه اسرائیل دانست و اقدام این رسانه را «رویکرد جدیدی در پوشش رسانه‌ای ایران در مورد اسرائیل» دانست. شبکه ۱۴ اسرائیل که به‌نوعی بازوی رسانه‌ای نتانیاهو به شمار می‌رود، در گزارشی مفصل به این مستند پرداخت و این شبکه هم مستند را جنگ تبلیغاتی ایران علیه رژیم دانست. علاوه بر رسانه‌های عبری، رسانه‌های انگلیسی و روسی هم ماجرای انتشار این مستند را پوشش دادند. خبرگزاری انگلیسی‌زبان عصر اسرائیل و همچنین خبرگزاری روس‌زبان کرسر هم رسانه‌هایی بودند که خبر انتشار این مستند را پوشش دادند. ماجرا آن‌قدر برای صهیونیست‌ها مهم بود که ارتش اسرائیل نیز به انتشار این مستند واکنش نشان داد و در پیامی در ایکس خشمش از انتشار این مستند را «با محکوم کردن نظام حکمرانی ایران و محکوم کردن مستند به دروغگویی» نشان داد. مجموع این واکنش‌ها نشان می‌دهد، راهبرد جدیدی که برای اثرگذاری بر افکار عمومی اسرائیل اتخاذ شده، مسیر درستی است که می‌تواند شکست سخت دیگری برای اسرائیلی‌ها به همراه داشته باشد و نگرانی‌های آنها نیز به همین منظور است.