میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دستور پزشکیان برای رونق تجارت مرزی سیستان

رییس‌جمهور در تماسی تلفنی با استاندار سیستان‌ وبلوچستان، خواستار بهره‌گیری کامل از ظرفیت‌های مرزی استان برای توسعه روابط با همسایگان شد.
کد خبر: ۱۳۴۰۳۲۳
| |
3 بازدید
دستور پزشکیان برای رونق تجارت مرزی سیستان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ استاندار سیستان و بلوچستان شنبه ۲۴ آبان با تشریح جزئیات تماس تلفنی رئیس‌جمهور با وی اظهار کرد: در این تماس بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مرزی سیستان و بلوچستان برای گسترش مبادلات اقتصادی با کشور‌های همسایه و بهبود وضعیت معیشتی مردم مناطق مرزی تاکید شده است.

منصور بیجار ادامه داد: در این گفت‌و‌گو، رییس‌جمهور با اشاره به جایگاه مهم سیستان و بلوچستان در تعاملات اقتصادی ایران با همسایگان، خواستار تقویت روند توسعه‌ای در مرز‌های استان و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود شد.

استاندار سیستان‌وبلوچستان افزود: در گزارش تلفنی به رییس جمهور، برنامه‌های استان برای ارتقای پایانه‌های مرزی، توسعه بازارچه‌ها و تقویت مسیر‌های صادراتی تشریح شد و دکتر پزشکیان نیز حمایت دولت از این اقدامات را اعلام کرد.

وی ادامه داد: مرز‌های گسترده زمینی با پاکستان و افغانستان و همچنین دسترسی به دریای عمان، یکی از نقاط اصلی مبادلات و ترانزیت منطقه‌ای است و استفاده صحیح از این موقعیت می‌تواند به رشد اقتصادی استان و کشور کمک کند.

بیجار با اشاره به روند رو به افزایش مبادلات رسمی عنوان کرد: در ماه‌های اخیر صادرات محصولات کشاورزی و مبادلات مرزی رشد قابل توجهی داشته و تلاش می‌کنیم با توسعه زیرساخت‌ها این روند تداوم یابد.

به گفته وی، وجود چندین پایانه و بازارچه مرزی فعال، ظرفیت‌های گسترده در تجارت دریایی و امکان گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های همسایه، از مهمترین مزیت‌های سیستان‌وبلوچستان به شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا، به نقل از استانداری، بیجار یادآور شد: با عنایت به تاکید رییس‌جمهور در این تماس، اجرای طرح‌های مرزی با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود و استان آماده است تا نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ملی ایفا کند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسعود پزشکیان سیستان و بلوچستان مبادلات اقتصادی بیجار
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
انتقاد وزیر مسکن روحانی از وزیر نیروی پزشکیان
انتقادات شدید هادی خانیکی به دولت پزشکیان
اتهام فردوسی پور به پزشکیان، پسرش و زنوزی!
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
افشای مخفیگاه اصلی پوتین
مسابقه تراکتور و پرسپولیس به تعویق افتاد
خانه‌دار شدن نیروهای مسلح با فرمان سرلشکر موسوی
حال و هوای بارانی کربلا
مقایسه هوای اصفهان؛ امروز و یک روز پاک!
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!
موسسه ملل با زیان ۴۳ همتی زیر تیغ بانک مرکزی/ عزل هیئت مدیره ملل با چراغ سبز فرزین؟!
«الشرع» متعهد به جلوگیری از بازگشت ایران به سوریه است/ تحریم سزار لغو نشود ایران و حزب الله باز می‌گردند!
سقوط یک پهپاد اسرائیلی در لبنان
پاسخ عجیب ضرغامی به اظهارات پزشکیان درباره رهبری
گشت و گذاری در بازار آزادِ مرگ/ همجواری با شاملو، توران و بنان، یک میلیارد تومان!
حمله اسرائیل در صورت شروع فعالیت هسته‌ای ایران محتمل است/ اصلاح طلبان برای مذاکره با ترامپ بی میل هستند
موافقت با آزادی مشروط مولوی نقشبندی
پرونده مرگ کودک ۵ ساله ایرانشهری در دادسرای نظامی
جزییات توقیف نفتکش تالارا توسط سپاه
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۵۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۳ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۹ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۴ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۶۱ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cg7
tabnak.ir/005cg7