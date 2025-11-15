دستور پزشکیان برای رونق تجارت مرزی سیستان

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ استاندار سیستان و بلوچستان شنبه ۲۴ آبان با تشریح جزئیات تماس تلفنی رئیس‌جمهور با وی اظهار کرد: در این تماس بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مرزی سیستان و بلوچستان برای گسترش مبادلات اقتصادی با کشور‌های همسایه و بهبود وضعیت معیشتی مردم مناطق مرزی تاکید شده است.

منصور بیجار ادامه داد: در این گفت‌و‌گو، رییس‌جمهور با اشاره به جایگاه مهم سیستان و بلوچستان در تعاملات اقتصادی ایران با همسایگان، خواستار تقویت روند توسعه‌ای در مرز‌های استان و فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود شد.

استاندار سیستان‌وبلوچستان افزود: در گزارش تلفنی به رییس جمهور، برنامه‌های استان برای ارتقای پایانه‌های مرزی، توسعه بازارچه‌ها و تقویت مسیر‌های صادراتی تشریح شد و دکتر پزشکیان نیز حمایت دولت از این اقدامات را اعلام کرد.

وی ادامه داد: مرز‌های گسترده زمینی با پاکستان و افغانستان و همچنین دسترسی به دریای عمان، یکی از نقاط اصلی مبادلات و ترانزیت منطقه‌ای است و استفاده صحیح از این موقعیت می‌تواند به رشد اقتصادی استان و کشور کمک کند.

بیجار با اشاره به روند رو به افزایش مبادلات رسمی عنوان کرد: در ماه‌های اخیر صادرات محصولات کشاورزی و مبادلات مرزی رشد قابل توجهی داشته و تلاش می‌کنیم با توسعه زیرساخت‌ها این روند تداوم یابد.

به گفته وی، وجود چندین پایانه و بازارچه مرزی فعال، ظرفیت‌های گسترده در تجارت دریایی و امکان گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشور‌های همسایه، از مهمترین مزیت‌های سیستان‌وبلوچستان به شمار می‌رود.

به گزارش ایسنا، به نقل از استانداری، بیجار یادآور شد: با عنایت به تاکید رییس‌جمهور در این تماس، اجرای طرح‌های مرزی با سرعت بیشتری پیگیری می‌شود و استان آماده است تا نقش پررنگ‌تری در اقتصاد ملی ایفا کند.