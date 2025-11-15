میلی صفحه خبر لوگو بالا
تعویق مصاف تراکتور و پرسپولیس

با اعلام سازمان لیگ حرفه‌ای فوتبال ایران دیدار تیم‌های تراکتور تبریز و پرسپولیس در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی به تعویق افتاد.
مسابقه تراکتور و پرسپولیس به تعویق افتاد

به گزارش تابناک؛ ضمن اعلام این خبر نوشت: «با توجه به صعود تیم ملی فوتبال کشورمان به دیدار نهایی تورنمنت العین و برگزاری دیدار فینال این رقابت‌ها بین تیم‌های ایران و ازبکستان در روز سه شنبه ۲۷ آبان و حضور متعدد ملی‌پوشان در تیم‌های تراکتور تبریز و پرسپولیس، دیدار این دو تیم در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی به تعویق افتاد.

با عنایت به اینکه تراکتور تنها نماینده فوتبال کشورمان در لیگ نخبگان آسیاست که باید در روز دوشنبه به مصاف تیم نسف قارشی برود و موفقیت این تیم در رقابت‌های لیگ نخبگان می‌تواند تأثیر مستقیم و بسزایی در تعیین تعداد سهمیه آسیایی فوتبال کشورمان داشته باشد، مسابقه تراکتور - پرسپولیس در روز جمعه ۳۰ آبان ماه در مرحله یک شانزدهم جام حذفی به تعویق می‌افتد که زمان برگزاری این دیدار متعاقباً اعلام خواهد شد».

تراکتور پرسپولیس دیدار تعویق لیگ نخبگان آسیا نسف قارشی جام حذفی
