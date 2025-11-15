به گزارش تابناک؛ سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح، روز شنبه در آیین افتتاح ۱۵۰۰ واحد خانه سازمانی اظهار کرد: توکل، توسل و محاسبات جوانان نتیجه داد و امروز ۱۵۰۰ واحد منازل مسکونی فراجا به بهترین نحو ممکن به بهره‌برداری رسید.

وی تصریح کرد: این اقدام فراجا، اولین گام از نهضت مسکن در فرماندهی انتظامی است تا مشکلات معیشتی پرسنل حل شود.

سرلشکر موسوی اضافه کرد: وظیفه داریم کار ساخت دیگر منازل سازمانی را به سرانجام برسانیم و تا زمانی که همه پرسنل صاحب مسکن سازمانی شوند، کوتاه نمی‌آییم و دست از تلاش برنمی‌داریم.

وی ادامه داد: در دیگر نیرو‌های مسلح نیز مانند فراجا، ساخت منازل سازمانی را آغاز می‌کنیم تا کارکنان نیرو‌های مسلح دغدغه‌ای جز مأموریت نداشته باشند.

رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح افزود: برای ما سخت و شکننده است که می‌بینیم همرزم ما در منازلی که در شأن آنها نیست زندگی می‌کنند و در تلاش برای حل مشکل هستیم.

سرلشکر موسوی خاطرنشان کرد: فراجا ثابت کرد که با روحیه جهادی می‌توان همه مشکلات را حل کرد و این کار فراجا باید سرلوحه دیگر نهاد‌ها قرار گیرد.