میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

سوئیس کوچک آسیا کجاست؟

خاجیار در ناحیه‌ی چامبا واقع شده و با طبیعت بکر و چشم‌اندازهایی که یادآور روستاهای کوهستانی سوئیس‌اند، یکی از برجسته‌ترین مقاصد گردشگری شمال هند به‌شمار می‌رود. دشت‌های وسیع آن با چمن‌زارهای سبز و دریاچه‌ای آرام در میانش، تصویری شاعرانه ارائه می‌کنند که بازتاب آرامش و طراوت کوهستانی این ناحیه است.
کد خبر: ۱۳۴۰۳۱۶
| |
3 بازدید
سوئیس کوچک آسیا کجاست؟

در دامنه‌های سرسبز و چشم‌نواز ایالت هیماچال پرادش هند، منطقه‌ای آرام و رؤیایی به نام خاجیار قرار دارد که به‌دلیل مناظر طبیعی خیره‌کننده‌، دشت‌های پرگل، جنگل‌های انبوه و قله‌های برفی بلند، شهرت جهانی پیدا کرده و در سال ۱۹۹۲ «سوئیس کوچک هند» نام گرفته است. در این سال تابلویی در خاجیار نصب شد که فاصله آن تا شهر برن، پایتخت سوئیس، روی آن نوشته شده بود و به این ترتیب خاجیار به معدود مناطقی در دنیا پیوست که به‌طور رسمی به داشتن شباهت با مناظر آلپ شهرت دارند.

به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، خاجیار در ناحیه‌ی چامبا واقع شده و با طبیعت بکر و چشم‌اندازهایی که یادآور روستاهای کوهستانی سوئیس‌اند، یکی از برجسته‌ترین مقاصد گردشگری شمال هند به‌شمار می‌رود. دشت‌های وسیع آن با چمن‌زارهای سبز و دریاچه‌ای آرام در میانش، تصویری شاعرانه ارائه می‌کنند که بازتاب آرامش و طراوت کوهستانی این ناحیه است.

دریاچه خاجیار، با آب‌های زلال و محیطی پوشیده از درختان سرو، محل مناسبی برای گردش، عکاسی و پیک‌نیک محسوب می‌شود. در نزدیکی آن، معبد تاریخی خاجی‌ناگ قرار دارد که قدمت آن به قرن دوازدهم میلادی می‌رسد و معماری‌اش ترکیبی از سبک‌های هندو و مغولی است. این معبد که به الهه مار افسانه‌ای تقدیم شده، جلوه‌ای از تاریخ و باورهای کهن مردم منطقه را در خود جای داده است.

خاجیار علاوه‌بر زیبایی‌های طبیعی و فرهنگی، بهشت دوستداران ماجراجویی نیز هست. فعالیت‌هایی همچون اسب‌سواری، پاراگلایدر، زوربینگ و پیاده‌روی در مسیرهای شیب‌دار کوهستان از محبوب‌ترین تفریحات بازدیدکنندگان این منطقه محسوب می‌شود. در نزدیکی آن نیز پناهگاه حیات‌وحش کالاتوپ با مسیرهای جنگلی و امکان مشاهده گونه‌های جانوری هیمالیا، جذابیت دیگری به این مقصد افزوده است.

بهترین زمان سفر به خاجیار از ماه آوریل تا ژوئن محسوب می‌شود، زمانی که آب‌وهوا مطبوع و آسمان صاف است. در فصل زمستان، از دسامبر تا فوریه، خاجیار زیر برف فرو می‌رود و مناظری برفی خلق می‌شود که حس حضور در مناطق آلپی اروپا را تداعی می‌کند.

برای دسترسی به این منطقه، نزدیک‌ترین فرودگاه، فرودگاه گاگال در دارام‌شالا است که حدود ۱۲۰ کیلومتر فاصله دارد. همچنین ایستگاه راه‌آهن پتهانکوت در فاصله ۹۵ کیلومتری واقع شده است و مسیرهای جاده‌ای از شهرهای دال‌هاوسی و چامبا به‌راحتی امکان رسیدن به خاجیار را فراهم می‌کنند. در طول مسیر، چشم‌انداز رشته‌کوه دوالادار، سفری خاطره‌انگیز را رقم می‌زند.

در کنار خاجیار، مناطق دیگری در هند نیز به‌دلیل مناظر کوهستانی و فضای آلپ‌گونه خود، با لقب «سوئیس کوچک» شناخته می‌شوند. از جمله آن‌ها می‌توان به اوالی در ایالت اوتاراکند، معروف به بهشت اسکی‌بازان با چشم‌اندازهای باشکوه هیمالیا، دره یوم‌تَنگ در ایالت سیکیم با گل‌های آلپی رنگارنگ و قله‌های برفی و تاوانگ در آروناچال پرادش با صومعه‌های بودایی و دریاچه‌های آبی کوهستانی اشاره کرد، اما خاجیار با ترکیب کم‌نظیر طبیعت، فرهنگ و ماجراجویی، یکی از گوهرهای گردشگری هند محسوب می‌شود که تجربه‌ای دل‌انگیز و متفاوت را برای هر مسافر به ارمغان می‌آورد؛ جایی که می‌توان بدون ترک شبه‌قاره هند، در دشت‌های آرام و چشم‌اندازهای خیره‌کننده‌اش، حس حضور در قلب سوئیس را تجربه کرد.

 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
سوئیس خاجیار هندو سوئیس کوچک هیمالیا
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر شگفت انگیز پهپادی از قله اورست و هیمالیا
کولاک در هیمالیا جان ۹ کوهنورد را گرفت
کاهش رشد اقتصادی سوئیس
سقوط یخچال طبیعی و سیلاب در هند با ۱۴۰ مفقود
حداقل سرعت اینترنت در سوئیس ۸ برابر می‌شود
ریزش بهمن در هیمالیا جان ۱۹ کوهنورد را گرفت
هند؛ 5 کشته در درگیری میان مسلمانان و هندوها
پلنگ برفی
پایان بی‌حاصل نشست کمیته قانون اساسی سوریه
دستگیری ۳ بانکدار کردیت‌سوئیس به علت کلاهبرداری
فتح چهارمین قله دنیا توسط کوهنورد ایرانی
سقوط یک هواپیمای دیگر در سوئیس
هشدار سوئیس برای صرفه‌جویی در مصرف برق
کوه های هیمالیا تنها ظرف چند دقیقه ایجاد شدند!
مرگ حدود ۲۰ نفر بر اثر سقوط هواپیما در آلپ
شوخی پاپ آرژانتینی با محافظان سوئیسی‌اش
تیراندازی خونین در شهر «مالمو» سوئد
تأكيد دانشگاه ايرانيان برهمكاري با بودا وهندو
پلنگ برفی
حساب‌هاي يانوکوويچ در سوئيس مسدود شد
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۶۰ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۳۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۳ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۹ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۶۹ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۴ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
کشف حجاب الناز شاکردوست در کنسرت مهران مدیری؟!  (۶۱ نظر)
tabnak.ir/005cg0
tabnak.ir/005cg0