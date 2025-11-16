سوئیس کوچک آسیا کجاست؟

در دامنههای سرسبز و چشمنواز ایالت هیماچال پرادش هند، منطقهای آرام و رؤیایی به نام خاجیار قرار دارد که بهدلیل مناظر طبیعی خیرهکننده، دشتهای پرگل، جنگلهای انبوه و قلههای برفی بلند، شهرت جهانی پیدا کرده و در سال ۱۹۹۲ «سوئیس کوچک هند» نام گرفته است. در این سال تابلویی در خاجیار نصب شد که فاصله آن تا شهر برن، پایتخت سوئیس، روی آن نوشته شده بود و به این ترتیب خاجیار به معدود مناطقی در دنیا پیوست که بهطور رسمی به داشتن شباهت با مناظر آلپ شهرت دارند.
به گزارش تابناک به نقل از ایمنا، خاجیار در ناحیهی چامبا واقع شده و با طبیعت بکر و چشماندازهایی که یادآور روستاهای کوهستانی سوئیساند، یکی از برجستهترین مقاصد گردشگری شمال هند بهشمار میرود. دشتهای وسیع آن با چمنزارهای سبز و دریاچهای آرام در میانش، تصویری شاعرانه ارائه میکنند که بازتاب آرامش و طراوت کوهستانی این ناحیه است.
دریاچه خاجیار، با آبهای زلال و محیطی پوشیده از درختان سرو، محل مناسبی برای گردش، عکاسی و پیکنیک محسوب میشود. در نزدیکی آن، معبد تاریخی خاجیناگ قرار دارد که قدمت آن به قرن دوازدهم میلادی میرسد و معماریاش ترکیبی از سبکهای هندو و مغولی است. این معبد که به الهه مار افسانهای تقدیم شده، جلوهای از تاریخ و باورهای کهن مردم منطقه را در خود جای داده است.
خاجیار علاوهبر زیباییهای طبیعی و فرهنگی، بهشت دوستداران ماجراجویی نیز هست. فعالیتهایی همچون اسبسواری، پاراگلایدر، زوربینگ و پیادهروی در مسیرهای شیبدار کوهستان از محبوبترین تفریحات بازدیدکنندگان این منطقه محسوب میشود. در نزدیکی آن نیز پناهگاه حیاتوحش کالاتوپ با مسیرهای جنگلی و امکان مشاهده گونههای جانوری هیمالیا، جذابیت دیگری به این مقصد افزوده است.
بهترین زمان سفر به خاجیار از ماه آوریل تا ژوئن محسوب میشود، زمانی که آبوهوا مطبوع و آسمان صاف است. در فصل زمستان، از دسامبر تا فوریه، خاجیار زیر برف فرو میرود و مناظری برفی خلق میشود که حس حضور در مناطق آلپی اروپا را تداعی میکند.
برای دسترسی به این منطقه، نزدیکترین فرودگاه، فرودگاه گاگال در دارامشالا است که حدود ۱۲۰ کیلومتر فاصله دارد. همچنین ایستگاه راهآهن پتهانکوت در فاصله ۹۵ کیلومتری واقع شده است و مسیرهای جادهای از شهرهای دالهاوسی و چامبا بهراحتی امکان رسیدن به خاجیار را فراهم میکنند. در طول مسیر، چشمانداز رشتهکوه دوالادار، سفری خاطرهانگیز را رقم میزند.
در کنار خاجیار، مناطق دیگری در هند نیز بهدلیل مناظر کوهستانی و فضای آلپگونه خود، با لقب «سوئیس کوچک» شناخته میشوند. از جمله آنها میتوان به اوالی در ایالت اوتاراکند، معروف به بهشت اسکیبازان با چشماندازهای باشکوه هیمالیا، دره یومتَنگ در ایالت سیکیم با گلهای آلپی رنگارنگ و قلههای برفی و تاوانگ در آروناچال پرادش با صومعههای بودایی و دریاچههای آبی کوهستانی اشاره کرد، اما خاجیار با ترکیب کمنظیر طبیعت، فرهنگ و ماجراجویی، یکی از گوهرهای گردشگری هند محسوب میشود که تجربهای دلانگیز و متفاوت را برای هر مسافر به ارمغان میآورد؛ جایی که میتوان بدون ترک شبهقاره هند، در دشتهای آرام و چشماندازهای خیرهکنندهاش، حس حضور در قلب سوئیس را تجربه کرد.