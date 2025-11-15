میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

افشای مخفیگاه اصلی پوتین

تلگراف مدعی شده که جزئیات دکور نشان می‌دهد که رئیس‌جمهور روسیه برای حفظ جان از چند دفتر کار مشابه در نقاط مختلف این کشور استفاده می‌کند.
کد خبر: ۱۳۴۰۳۰۷
| |
3 بازدید
افشای مخفیگاه اصلی پوتین

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه انگلیسی تلگراف به استناد یک تحقیق، در گزارشی مدعی شد که ولادیمیر پوتین نسخه‌های مشابهی از دفتر خود در مناطق مختلف روسیه دارد تا مکان حضورش را مخفی کند و از حملات احتمالی جلوگیری کند.

واحد تحقیقاتی سیستما (مرتبط با رادیو اروپای آزاد) در گزارشی، تصاویری منتشر کرده که می‌گوید مربوط به سه اتاق یکسان در اقامتگاه‌های جداگانه است. طبق این گزارش، جلساتی که کرملین گزارش کرده بود در اقامتگاه رسمی پوتین در نوو-اگاریوو واقع در خارج از مسکو برگزار شده، در واقع صد‌ها مایل دورتر برگزار شده بودند.

محققان سیستما می‌گویند با تحلیل ۷۰۰ ویدئو و بررسی مدارک سفر همراهان پوتین، این محل‌ها را فاش کرده‌اند که یکی در سوچی در کنار دریای سیاه و دیگری در ملک جنگلی وسیع پوتین در والدای، شهری کنار دریاچه و در نیمه‌راه مسکو و سن پترزبورگ، است.

آنها می‌گویند که تفاوت‌های ظریف در دکور داخلی هر اتاق را شناسایی کردند تا محل واقعی حضور رئیس‌جمهور روسیه را مشخص کنند.

در یکی از تصاویر پخش‌شده توسط کرملین از سال ۲۰۲۰، یک خبرنگار تلویزیون دولتی از در عبور می‌کند و ظاهراً وارد یک کنفرانس خبری می‌شود. طبق این گزارش، این کنفرانس در شهری متفاوت از محل واقعی حضور پوتین برگزار شده، اما در تصاویر پخش‌شده طوری وانمود شده که همه در یک مکان حضور دارند.

به ادعای این گزارش، محققان با دقت به تفاوت‌های ظاهری این دو اتاق از جمله ارتفاع دستگیره در، متوجه این دوگانگی شدند. طبق این ادعا، از زمان آغاز جنگ اوکراین، اقامتگاه بسیار محافظت‌شده پوتین در والدای، ترجیح اصلی او بوده است.

پژوهشگر روس کنستانتین گازه به رادیو اروپای آزاد گفت که واضح است که «این مسئله به امنیت مربوط است». وی افزود «قرار دادن پانتسیر (Pantsir) [سامانه‌های دفاع هوایی]روی برج‌های کرملین نامناسب به نظر می‌رسد… بنابراین طبیعتاً اکنون محل اصلی (حضور پوتین) والدای است».

به ادعای سیستما، دستیاران کرملین همچنین تاریخ‌های ضبط تصاویر رئیس‌جمهور روسیه را دستکاری کرده‌اند و اغلب از فیلم‌های چند روز یا چند هفته قبل استفاده می‌کنند تا محل و فعالیت‌های واقعی او را مخفی کنند.

طبق این گزارش، تقریباً همه جلساتی که گفته شده امسال در نوو-اگاریوو فیلم‌برداری شده، در واقع در اقامتگاه دور افتاده والدای که در یک شبه‌جزیره قرار دارد و تصور می‌شود هدف‌گیری آن با موشک یا پهپاد دشوارتر است، برگزار شده است.

ادعا می‌شود که اقامتگاه والدای، محل زندگی خانواده پوتین از جمله دو پسرش است و با تشدید حملات پهپادی کی‌یف به خاک روسیه، ۱۲ سامانه پدافند هوایی Pantsir-S۱ در تابستان ۲۰۲۴ اطراف دریاچه والدای نصب شدند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
پوتین مخفیگاه مسکو کرملین
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آیا پوتین بیمار است یا فقط پیر شده است؟
کرملین: روسیه و چین آزمایش هسته‌ای نمی‌کنند
روسیه: آزمایش‌های ما هسته‌ای نیست
هماهنگی تهران-پکن-مسکو پیش ازنشست شورای‌حکام
لاوروف: اروپا برای جنگ بزرگ علیه روسیه آماده می‌شود
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
آخرین اخبار
حال و هوای بارانی کربلا
مقایسه هوای اصفهان؛ امروز و یک روز پاک!
خلیل‌زاده سرباز شجاع قلعه‌نویی؛ تاختن به منتقدان، تحقیر مردم با رفتار و گفتار و استوری!
موسسه ملل با زیان ۴۳ همتی زیر تیغ بانک مرکزی/ عزل هیئت مدیره ملل با چراغ سبز فرزین؟!
«الشرع» متعهد به جلوگیری از بازگشت ایران به سوریه است/ تحریم سزار لغو نشود ایران و حزب الله باز می‌گردند!
سقوط یک پهپاد اسرائیلی در لبنان
پاسخ عجیب ضرغامی به اظهارات پزشکیان درباره رهبری
گشت و گذاری در بازار آزادِ مرگ/ همجواری با شاملو، توران و بنان، یک میلیارد تومان!
حمله اسرائیل در صورت شروع فعالیت هسته‌ای ایران محتمل است/ اصلاح طلبان برای مذاکره با ترامپ بی میل هستند
موافقت با آزادی مشروط مولوی نقشبندی
پرونده مرگ کودک ۵ ساله ایرانشهری در دادسرای نظامی
جزییات توقیف نفتکش تالارا توسط سپاه
زمین‌گیر شدن اوباش معروف نظرآبادی
اهمیت سفر محمد بن سلمان به آمریکا
اوحدی شایعه مأموریت در لبنان را تکذیب کرد
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۵۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۳ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۹ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۴ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۶۱ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cfr
tabnak.ir/005cfr