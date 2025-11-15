افشای مخفیگاه اصلی پوتین

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ روزنامه انگلیسی تلگراف به استناد یک تحقیق، در گزارشی مدعی شد که ولادیمیر پوتین نسخه‌های مشابهی از دفتر خود در مناطق مختلف روسیه دارد تا مکان حضورش را مخفی کند و از حملات احتمالی جلوگیری کند.

واحد تحقیقاتی سیستما (مرتبط با رادیو اروپای آزاد) در گزارشی، تصاویری منتشر کرده که می‌گوید مربوط به سه اتاق یکسان در اقامتگاه‌های جداگانه است. طبق این گزارش، جلساتی که کرملین گزارش کرده بود در اقامتگاه رسمی پوتین در نوو-اگاریوو واقع در خارج از مسکو برگزار شده، در واقع صد‌ها مایل دورتر برگزار شده بودند.

محققان سیستما می‌گویند با تحلیل ۷۰۰ ویدئو و بررسی مدارک سفر همراهان پوتین، این محل‌ها را فاش کرده‌اند که یکی در سوچی در کنار دریای سیاه و دیگری در ملک جنگلی وسیع پوتین در والدای، شهری کنار دریاچه و در نیمه‌راه مسکو و سن پترزبورگ، است.

آنها می‌گویند که تفاوت‌های ظریف در دکور داخلی هر اتاق را شناسایی کردند تا محل واقعی حضور رئیس‌جمهور روسیه را مشخص کنند.

در یکی از تصاویر پخش‌شده توسط کرملین از سال ۲۰۲۰، یک خبرنگار تلویزیون دولتی از در عبور می‌کند و ظاهراً وارد یک کنفرانس خبری می‌شود. طبق این گزارش، این کنفرانس در شهری متفاوت از محل واقعی حضور پوتین برگزار شده، اما در تصاویر پخش‌شده طوری وانمود شده که همه در یک مکان حضور دارند.

به ادعای این گزارش، محققان با دقت به تفاوت‌های ظاهری این دو اتاق از جمله ارتفاع دستگیره در، متوجه این دوگانگی شدند. طبق این ادعا، از زمان آغاز جنگ اوکراین، اقامتگاه بسیار محافظت‌شده پوتین در والدای، ترجیح اصلی او بوده است.

پژوهشگر روس کنستانتین گازه به رادیو اروپای آزاد گفت که واضح است که «این مسئله به امنیت مربوط است». وی افزود «قرار دادن پانتسیر (Pantsir) [سامانه‌های دفاع هوایی]روی برج‌های کرملین نامناسب به نظر می‌رسد… بنابراین طبیعتاً اکنون محل اصلی (حضور پوتین) والدای است».

به ادعای سیستما، دستیاران کرملین همچنین تاریخ‌های ضبط تصاویر رئیس‌جمهور روسیه را دستکاری کرده‌اند و اغلب از فیلم‌های چند روز یا چند هفته قبل استفاده می‌کنند تا محل و فعالیت‌های واقعی او را مخفی کنند.

طبق این گزارش، تقریباً همه جلساتی که گفته شده امسال در نوو-اگاریوو فیلم‌برداری شده، در واقع در اقامتگاه دور افتاده والدای که در یک شبه‌جزیره قرار دارد و تصور می‌شود هدف‌گیری آن با موشک یا پهپاد دشوارتر است، برگزار شده است.

ادعا می‌شود که اقامتگاه والدای، محل زندگی خانواده پوتین از جمله دو پسرش است و با تشدید حملات پهپادی کی‌یف به خاک روسیه، ۱۲ سامانه پدافند هوایی Pantsir-S۱ در تابستان ۲۰۲۴ اطراف دریاچه والدای نصب شدند.