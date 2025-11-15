موافقت با آزادی مشروط مولوی نقشبندی

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان؛ پس از پیگیریها و مکاتبات رسمی صورت گرفته حجتالاسلام والمسلمین علی موحدیراد رییسکل دادگستری، همراهی شورای راهبردی استان و دادستان ویژه روحانیت مشهد، درخواست آزادی مشروط محکومعلیه مولوی فتحی محمد نقشبندی در دادگاه ویژه روحانیت مورد بررسی قرار گرفت.
به دنبال این اقدامات، پرونده مذکور پس از انجام بررسیهای کارشناسی و احراز شرایط قانونی، مشمول رأفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت و با آزادی مشروط وی موافقت به عمل آمد.
حجتالاسلام والمسلمین علی موحدیراد در همین راستا تأکید کرد: دستگاه قضایی سیستان و بلوچستان ضمن رعایت کامل قوانین و مقررات جاری، همواره اهتمام خود را بر مسیر اصلاح و بازگشت محکومان به جامعه معطوف داشته است؛ با این حال، این نهاد با هرگونه عاملی که امنیت ملی و آرامش شهروندان را به مخاطره اندازد، برخورد قانونی مقتضی را انجام خواهد داد.