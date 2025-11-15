پرونده مرگ کودک ۵ ساله ایرانشهری در دادسرای نظامی

به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، حجت الاسلام والمسلمین علی موحدیراد روز شنبه افزود: در پی حادثهای که در جریان عملیات تعقیب و گریز رخ داد و منجر به فوت یک کودک در شهرستان ایرانشهر شد، پرونده از همان ابتدای وقوع قتل در دادسرای نظامی مرکز استان با جدیت و قاطعیت کامل در حال رسیدگی است.
وی بیان کرد: سوابق مرتبط با این پرونده که پیشتر در دادسرای عمومی و انقلاب مطرح بوده، برای تکمیل تحقیقات و بهرهبرداری قضایی به دادسرای نظامی ارسال شده است.
به گفته رییس کل دادگستری سیستان و بلوچستان، صدور قرار منع تعقیب در خصوص برخی موارد دیگر پرونده بوده و ارتباطی با موضوع قتل کودک مذکور نداشته است.
وی گفت: برخلاف برخی ادعاها، این پرونده مختومه نشده و هیچ تبرئهای در آن صادر نشده، رسیدگی با قوت و در چارچوب مقررات در سازمان قضایی نیروهای مسلح ادامه دارد.س
حجت الاسلام موحدی راد تاکید کرد: تمام اقدامات قانونی و قضایی برای بررسی دقیق حادثه و تعیین مسوولیتها در جریان این واقعه در حال انجام است و نتایج نهایی پس از تکمیل تحقیقات در اختیار افکار عمومی قرار خواهد گرفت.
به گزارش ایرنا، مهدی شمس آبادی دادستان زاهدان مرکز سیستان و بلوچستان ۱۲ اسفند ۱۴۰۳ گفت: ۹ مأمور خاطی در پرونده جان باختن کودک پنج ساله ایرانشهری دستگیر و در بازداشت هستند.