میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زمین‌گیر شدن اوباش معروف نظرآبادی

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد از دستگیری اراذل و اوباش معروف ‌سابقه‌دارتوسط پلیس امنیت این شهرستان خبر داد. ‌
کد خبر: ۱۳۴۰۲۹۹
| |
390 بازدید
زمین‌گیر شدن اوباش معروف نظرآبادی

به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ حسین حسنوندی گفت:در جریان کنترل و رصد اطلاعاتی یکی از اراذل و اوباش معروف و سابقه دار شهرستان پس از اطمینان ازاینکه وی با یکی از نوچه هایش با خودروی ۲۰۷ سفید رنگ در حال تردد می‌باشد که موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت شهرستان قرار گرفت و پس از تعقیب و مراقبت، وی با رؤیت ماموران اقدام به درگیری با چاقو می‌نماید که پلیس وی را زمین گیر و دستگیر می‌کند.

وی بیان داشت: متهم دستگیر شده فردی شرور بوده و دارای سوابق متعدد درگیری و نزاع دسته جمعی بوده و در فضای مجازی نیز اقدام به ترویج اوباشگری می‌نمود و همچنین یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۷ عدد تیر جنگی نیز متعلق به وی کشف گردید که با هماهنگی مقام قضایی و تفهیم اتهام وی روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد در پایان گفت: خط قرمز پلیس امنیت شهروندان است، درصورت خدشه دار شدن آن، پلیس بدون تعارف با اراذل و اوباش برخورد خواهد کرد.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اراذل و اوباش درگیری نزاع نظرآباد پلیس امنیت
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد
کتک زدن وحشیانه پیرمرد و پیرزن توسط اراذل و اوباش
شهادت مأمور فراجا خوزستان در درگیری با اشرار
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۵۲ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۳ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۹ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۴ نظر)
اولین استعفا در دولت پزشکیان رقم خورد  (۶۱ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cfj
tabnak.ir/005cfj