به گزارش تابناک به نقل از رکنا؛ سرهنگ حسین حسنوندی گفت:در جریان کنترل و رصد اطلاعاتی یکی از اراذل و اوباش معروف و سابقه دار شهرستان پس از اطمینان ازاینکه وی با یکی از نوچه هایش با خودروی ۲۰۷ سفید رنگ در حال تردد می‌باشد که موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت شهرستان قرار گرفت و پس از تعقیب و مراقبت، وی با رؤیت ماموران اقدام به درگیری با چاقو می‌نماید که پلیس وی را زمین گیر و دستگیر می‌کند.

وی بیان داشت: متهم دستگیر شده فردی شرور بوده و دارای سوابق متعدد درگیری و نزاع دسته جمعی بوده و در فضای مجازی نیز اقدام به ترویج اوباشگری می‌نمود و همچنین یک قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۷ عدد تیر جنگی نیز متعلق به وی کشف گردید که با هماهنگی مقام قضایی و تفهیم اتهام وی روانه زندان شد.

فرمانده انتظامی شهرستان نظرآباد در پایان گفت: خط قرمز پلیس امنیت شهروندان است، درصورت خدشه دار شدن آن، پلیس بدون تعارف با اراذل و اوباش برخورد خواهد کرد.