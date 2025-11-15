میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اوحدی شایعه مأموریت در لبنان را تکذیب کرد

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: حضور من در لبنان به عنوان سفیر شایعه است.
کد خبر: ۱۳۴۰۲۹۵
| |
3 بازدید
اوحدی شایعه مأموریت در لبنان را تکذیب کرد

 

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در حاشیه دومین همایش تجلیل از برگزیدگان پویش ملی «ایثار (من می‌نویسم)» در پاسخ به سوال درباره شایعات مطرح شده مبنی بر احتمال حضورش در لبنان به عنوان سفیر کشورمان گفت: تا هر زمان توفیق داشته باشم باتمام وجود و صادقانه به خانواده‌های شهدا و ایثارگران خدمت می‌کنم و این خدمت را برای خودم افتخار می‌دانم.

اوحدی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره پرونده شهدای دانش‌آموز گفت: با تصمیم بنیاد شهید، ضوابط اداری برای احراز شهادت حذف شد و خانواد‌های همه شهدای جنگ ۱۲ روزه به سرعت تحت پوشش بنیاد قرار گرفتند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
اوحدی رئیس بنیاد شهید لبنان سفیر شایعه دانش آموز
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تسلیم رونوشت استوارنامه سفیر جدید اتریش به عراقچی + عکس
رئیس جمهور لبنان: منتظر پاسخ اسرائیل هستیم
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۵۰ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cff
tabnak.ir/005cff