اوحدی شایعه مأموریت در لبنان را تکذیب کرد

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ اوحدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در حاشیه دومین همایش تجلیل از برگزیدگان پویش ملی «ایثار (من مینویسم)» در پاسخ به سوال درباره شایعات مطرح شده مبنی بر احتمال حضورش در لبنان به عنوان سفیر کشورمان گفت: تا هر زمان توفیق داشته باشم باتمام وجود و صادقانه به خانوادههای شهدا و ایثارگران خدمت میکنم و این خدمت را برای خودم افتخار میدانم.
اوحدی همچنین در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره پرونده شهدای دانشآموز گفت: با تصمیم بنیاد شهید، ضوابط اداری برای احراز شهادت حذف شد و خانوادهای همه شهدای جنگ ۱۲ روزه به سرعت تحت پوشش بنیاد قرار گرفتند.