چند منبع آگاه به رویترز گفته‌اند که هیأت‌مدیره اپل روند بررسی جانشین احتمالی تیم کوک را شدت بخشیده و «جان ترنوس»، معاون ارشد مهندسی سخت‌افزار، در صدر گزینه‌ها قرار گرفته است؛ با این حال معرفی مدیرعامل جدید پیش از گزارش درآمدی ژانویه ۲۰۲۶ بعید دانسته می‌شود.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، به نقل از رویترز، روند برنامه‌ریزی برای جانشینی تیم کوک در اپل وارد مرحله جدی‌تری شده و «جان ترنوس» (John Ternus)، معاون ارشد مهندسی سخت‌افزار این شرکت، اکنون به‌عنوان محتمل‌ترین گزینه برای تصدی سمت مدیرعامل معرفی شده است. اپل در پاسخ به درخواست رسانه‌ها برای اظهارنظر درباره این گزارش، پاسخی ارائه نکرده است.

نشریه فایننشال تایمز که نخستین بار این موضوع را منتشر کرد، به نقل از منابع مطلع نوشت که هیأت‌مدیره و مدیران ارشد اپل طی ماه‌های اخیر تمرکز بیشتری را بر فرآیند جانشینی معطوف کرده‌اند؛ اقدامی که نشان می‌دهد این غول فناوری قصد دارد دوران پس از تیم کوک را با برنامه‌ریزی دقیق‌تری مدیریت کند.

با وجود این تحرکات، منابع نزدیک به شرکت احتمال معرفی مدیرعامل جدید پیش از انتشار گزارش درآمدی اپل در اواخر ژانویه ۲۰۲۶ را بسیار کم ارزیابی کرده‌اند.

تیم کوک از سال ۲۰۱۱ و پس از کناره‌گیری استیو جابز، رهبری اپل را بر عهده گرفته است. در طول ریاست او، ارزش بازار اپل چند برابر شد و این شرکت با عرضه محصولات جدید و توسعه خدمات دیجیتال، جایگاه خود را به‌عنوان یکی از قدرتمندترین برندهای جهان تثبیت کرد.