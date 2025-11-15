میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

ماجرای مسمومیت ۱۲ نفر در شهریار چه بود؟

گاز مونوکسید کربن ۱۲ نفر را در شهریار مسموم کرد.
کد خبر: ۱۳۴۰۲۸۲
| |
566 بازدید
|
۱

ماجرای مسمومیت ۱۲ نفر در شهریار چه بود؟

اورژانس استان تهران از مسموم شدن ۱۲ نفر در شهریار بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن خبر داد.

به گزارش تابناک؛ تسنیم نوشت: روابط عمومی اورژانس تهران اعلام کرد که حوالی ساعت ۹:۴۷ دقیقه امروز یک‌مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد. بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به‌محل حادثه در شهریار اعزام شدند.

بر اثر این حادثه ۱۲ نفر مسموم شدند که همگی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران در محل درمان شدند.

بنابر اعلام اورژانس استان تهران، همچنین ساعت ۷:۴۰ دقیقه امروز نیز یک مورد دیگر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد که بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به‌محل حادثه در باغستان سوم گیلاونداعزام شدند.

بر اثر این حادثه نیز ۶ نفر مسموم شدند که سه نفر در محل درمان شدند و سه نفر بعد از اقدامات اولیه به مراکز درمانی انتقال یافتند.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
مسمومیت شهریار استنشاق مونوکسیدکربن
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
سن مسمومیت الکلی به دانش‌آموزان رسید
مسمومیت دانش‌آموزان دختر مدرسه ابتدایی در مشهد
اعتراف تلخ نامادری به قتل پسر ۲ ساله با متادون
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
0
0
پاسخ
چه زود بخاری روشن کردن. چه خبره؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۵۰ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۳ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۷ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cfS
tabnak.ir/005cfS