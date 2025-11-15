ماجرای مسمومیت ۱۲ نفر در شهریار چه بود؟

اورژانس استان تهران از مسموم شدن ۱۲ نفر در شهریار بر اثر استنشاق گاز مونوکسید کربن خبر داد.

به گزارش تابناک؛ تسنیم نوشت: روابط عمومی اورژانس تهران اعلام کرد که حوالی ساعت ۹:۴۷ دقیقه امروز یک‌مورد مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد. بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به‌محل حادثه در شهریار اعزام شدند.

بر اثر این حادثه ۱۲ نفر مسموم شدند که همگی توسط کارشناسان اورژانس استان تهران در محل درمان شدند.

بنابر اعلام اورژانس استان تهران، همچنین ساعت ۷:۴۰ دقیقه امروز نیز یک مورد دیگر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد که بلافاصله ۲ دستگاه آمبولانس به‌محل حادثه در باغستان سوم گیلاونداعزام شدند.

بر اثر این حادثه نیز ۶ نفر مسموم شدند که سه نفر در محل درمان شدند و سه نفر بعد از اقدامات اولیه به مراکز درمانی انتقال یافتند.