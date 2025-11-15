تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران سوم آسیا شد

در پایان رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که در تایلند در حال برگزاری است، تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران در مرحله رده بندی با شکست تیم کره جنوبی، سوم آسیا شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ در آخرین روز از رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه که به میزبانی تایلند در حال برگزاری است، تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران امروز شنبه ۲۴ آبان در مرحله رده بندی به مصاف تیم کره جنوبی رفت و با شکست این تیم سوم آسیا شد.

تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران امروز در دیدار رده بندی برابر تیم کره‌جنوبی به میدان رفت و با نتیجه ۵۷ بر ۴۴ تیم کره جنوبی را شکست داد و سوم آسیا شد.

در پایان این رقابت‌ها سهمیه مسابقات جهانی ۲۰۲۶ کانادا بین تیم‌های قهرمان و نایب قهرمان توزیع می‌شد که تیم ایران از کسب سهمیه جهانی بازماند و تنها موفق به کسب سهمیه بازی‌های پاراآسیایی ناگویای ژاپن شد.

تیم ایران با ترکیب محمدحسن سیاری، مرتضی عابدی، امیررضا احمدی، عبدالجلیل قرنجیک، ایمان بگ زاده، مهدی عباسی، محمد محمدنژاد، مهدی قربانی، محسن طلوعی، عرفان بخشنده، ابوالفضل جلائی، وحید سعادت پور با سرمربیگری بهروز سلطانی و مربیگری عادل طرفی در این مسابقات حضور داشت.