به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سرهنگ مصطفی زینیوند با اشاره به اینکه میزان تصادفات عابرین پیاده افزایش یافته است، گفت: تصادف فوتی پاکبانها و کارتن خوابها در معابر بزرگراهی زیاد است؛ اما مدیران شهری میتوانند با انجام برخی اقدامات، این امر را کاهش دهند.
تمیز کردن حاشیه اتوبانها در شب ممنوع
۴️درخواست پلیس برای استفاده از ماشینهای مکانیزه
وی افزود: به عنوان مثال پاکبانها باید برخی نکات ساده را جدی بگیرند و پیمانکاران نیز باید قوانین را در این باره رعایت کنند. مثلا بارها اعلام کردهایم که نظافت حاشیه اتوبانها نباید در شبها انجام شود و اصلا نباید پاکبانها این کار را انجام دهند و برای معابر بزرگراهی باید از خودروی مکانیزه استفاده شود.
رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: همچنین اگر تصادفی در اتوبانها رخ دهد، پاکبانها زحمت میکشند و معابر را تمیز میکنند؛ اما این امر نیز نیازمند آموزش آنهاست تا مشکلی رخ ندهد.
زینیوند گفت: در پی تصادف اخیر پاکبانها و فوت شدن چند نفر از آنها، با پیگیریهای پلیس، شیفت کاری پاکبانها از نیمه شب به صبح تغییر یافت و از این پس، شیفت کاری این عزیزان ۷ صبح تا ۳ ظهر است. این مسئله باعث میشود که پاکبانها در طول روز به تمیز کردن حاشیه بزرگراهها بپردازند؛ زیرا شبها دید سایر رانندگان بسیار کم است و احتمال تصادف بیشتر است.
وی افزود: همچنین شاهد هستیم که برخی پاکبانان، هنگام کار از هندزفری استفاده میکنند، یعنی در گوششان موسیقی یا رادیو در حال پخش است که این مسئله باعث میشود صداهای اطراف و بوق خودروها را نشوند که این مسئله نیز بسیار خطرناک است. بر همین اساس توصیه میکنیم پاکبانها به همین مسئله ساده نیز توجه کنند.
خطر مرگ کارتنخوابها در تردد از اتوبانها
نقاط تجمع کارتن خوابها اصلاح شود
زینیوند درباره کارتن خوابها گفت: متاسفانه در حاشیه اتوبانها نیز تجمع معتادان و کارتن خوابها را داریم که این مسئله نیز بسیار خطرناک است و بارها وقتی این افراد قصد تردد عرضی از اتوبانها را داشتهاند، در تصادفات جان خود را از دست دادهاند. این مسئله نیز میطلبد مدیران مربوطه این مسئله را مدیریت کرده و این افراد را در مراکز مخصوص بازپروری، ساماندهی کنند.
رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ ادامه داد: بیشتر این افراد در مکانهایی که پوشیده و تاریک است، تجمع میکنند بنابراین با نصب چراغ در این مراکز، کوتاه کردن پوشش گیاهی و تک ردیف کردن نیوچرسی ها، محلهایی که این افراد اقدام به تجمع میکنند را از بین برد.
افزایش ۴۸درصدی تلفات تصادفات عابران پیاده در تهران؛ بیشترین مرگها در تاریکی بزرگراهها
وی درباره آمار تصادفات فوتی پایتخت افزود: از ابتدای سال تاکنون ۳۸ درصد از فوتیان تصادفات، عابرین پیاده هستند که نسبت به سال گذشته شاهد افزایش ۴۸ درصدی هستیم. همچنین ۴۹ درصد از این تصادفات، در بزرگراهها رخ میدهد.
زینیوند گفت: تصادفات مربوط به عابرین پیاده معمولا در ساعات ۲۰ تا ۲۴ با سهم ۳۳ درصدی رخ میدهند که در این ساعات هوا تاریک و سرعت رانندگان زیاد است که این مسئله باعث میشود دید رانندگان کم باشد. همچنین ۸۱ درصد از این عابران پیاده فوت شده، مرد هستند.
رئیس اداره تصادفات و مهندسی ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به اینکه عابرین پیاده در برخی تصادفات، مقصرند و سهم تقصیر میگیرند؛ تاکید کرد: از ابتدای سال تاکنون، در تصادفات فوتی عابرین پیاده، ۳۸ درصد عابرین مقصر شناخته شدهاند و این نشان میدهد عابرین نیز باید قوانین را رعایت کنند تا جلوی بسیاری از تصادفات گرفته شود. مثلا عابران پیاده باید حتما از پلهای عبر پیاده یا خط کشی عبور کنند. همچنین به چراغهای راهنمایی ورانندگی توجه کنند.