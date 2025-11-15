میلی صفحه خبر لوگو بالا
انتشار سه تقریظ تازه رهبر انقلاب

پاسداشت نقش‌آفرینی بانوان قهرمان ایرانی با انتشار تقریظ‌های رهبر انقلاب بر سه کتاب برگزار می‌شود.
کد خبر: ۱۳۴۰۲۶۷
|
566 بازدید
انتشار سه تقریظ تازه رهبر انقلاب

در ایام شهادت حضرت فاطمةالزهرا سلام‌الله‌علیها و هفته کتاب، مؤسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی با هدف معرفی الگوهای واقعی و تبیین نقش‌آفرینی‌های زنان قهرمان ایرانی، تقریظ‌های رهبر معظّم انقلاب اسلامی بر سه کتاب «تب ناتمام»، «خانوم ماه» و «همسفر آتش و برف» را منتشر خواهد کرد.

به گزارش تابناک به نقل از یک خبرگزاری؛ این مراسم در قالب بیست و یکمین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت و در جریان «رویداد ملّی قهرمان» روز چهارشنبه ۲۸ آبان‌ماه ۱۴۰۴، در تالار وحدت تهران و همزمان در ۶۰ نقطه کشور برگزار خواهد شد.کتاب «تب ناتمام» روایت زندگی خانم شهلا منزوی مادر جانباز شهید حسین دخانچی از قم است که ۱۷ سال عاشقانه و صبورانه فرزند جانبازش را پرستاری کرده است. 

شهید «حسین دخانچی» سال ۱۳۶۳ در عملیات بدر جانباز قطع نخاع از ناحیه گردن شد و در سال ۱۳۸۱ به دلیل عوارض مجروحیت به شهادت رسید. زهرا حسینی مهرآبادی نویسنده‌ی کتاب و انتشارات حماسه‌ی‌یاران ناشر آن است.«خانومْ ماه» داستانی از زندگی خانمْ‌ناز علی‌نژاد همسر شهید شیرعلی سلطانی اهل شیراز است. این داستان در سه فصل جداگانه روایت می‌شود و از زندگی و انتخاب‌های خانمْ‌ناز می‌گوید. 

ساجده تقی‌زاده نگارش این کتاب را بر عهده داشته و به‌نشر ناشر آن است.«همسفر آتش و برف» رمان مستندی است از روایت خانم فرحناز رسولی همسر شهید سعید قهاری از زندگی پرفراز و نشیب این سردار شهید. انتشارات روایت فتح ناشر این کتاب و فرهاد خضری نویسنده آن است.

از سال ۱۳۹۰ در برنامه‌های جداگانه‌ای از نویسندگان و راویان کتاب‌های «نورالدین پسر ایران»، «پایی که جا ماند»، «لشکر خوبان»، «من زنده‌ام»، «آن بیست‌و‌سه نفر»، «وقتی مهتاب گم شد، گلستان یازدهم، دختر شینا، آب هرگز نمی‌میرد»، «فرنگیس»، «در کمین گل سرخ»، «مربع‌های قرمز»، «عصرهای کریسکان»، «تنها گریه‌کن»، «حوض خون»، «مهاجر سرزمین آفتاب»، «خاتون و قوماندان» و «سرباز روز نهم و اسم تو مصطفاست»، «پاییز آمد»، «هواتو دارم، مجید بربری و بیست سال و سه روز»، «معبد زیرزمینی»، «آخرین فرصت» و «پاسیاد پسر خاک» تقدیر شده و یادداشت‌ها و تقریظ‌های رهبر انقلاب اسلامی بر این کتاب‌ها منتشر گردیده بود.
 

