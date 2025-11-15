آیفون ۱۷ پرومکس برای فقرا رسید

نوبیا V۸۰ دیزاین، گوشی اندرویدی ارزان‌قیمتی که با ظاهر شبیه آیفون ۱۷ پرو مکس، وارد بازار شد.

نوبیا V۸۰ دیزاین با ظاهر آشنا و قیمت باورنکردنی از راه رسید. این گوشی فراتر از شباهت ظاهری با آیفون ۱۷ پرو مکس، ویژگی‌های جذابی را پنهان کرده است.

به گزارش تابناک به نقل از زومیت؛ نوبیا از گوشی جدیدی با نام نوبیا V80 دیزاین در چند بازار آسیایی از جمله فیلیپین و مالزی رونمایی کرد. این گوشی در کنار مدل نوبیا ایر معرفی شد و در نگاه اول تا حد زیادی شبیه آیفون ۱۷ پرو مکس به‌نظر می‌رسد.

طراحی ماژول دوربین در پشت نوبیا V80 دیزاین دقیقاً از آیفون‌های جدید الهام گرفته و نوار دوربین به‌صورت افقی کل عرض قاب پشتی را پوشانده است. حتی محل قرارگیری فلش LED در لبه‌ی سمت راست نیز مشابه آیفون‌های سری ۱۷ پرو است. البته در این گوشی خبری از دوربین‌های گران‌قیمت نیست و فقط دو دوربین واقعی در پشت وجود دارد؛ دوربین اصلی ۵۰ مگاپیکسلی و دوربین تشخیص عمق ۲ مگاپیکسلی و دوربین سوم نیز صرفاً جنبه‌ی تزئینی دارد.

نوبیا V80 Design از نمایشگر ۶٫۷۵ اینچی +Full HD با نرخ نوسازی ۱۲۰ هرتز و روشنایی ۱۰۰۰ نیت بهره می‌برد و دوربین سلفی ۱۶ مگاپیکسلی هم درون ناچ قطره‌ای قرار گرفته است. وظیفه‌ی پردازش اطلاعات برعهده‌ی تراشه‌ی Unisoc T7280 با ترکیب هسته‌های Cortex-A75 و A55 است. این تراشه با ۸ گیگابایت رم و ۲۵۶ گیگابایت فضای ذخیره‌سازی همراه شده است تا عملکرد مناسبی برای کارهای روزمره ارائه دهد.