دبیر کمیته ملی شیر وزارت‌آموزش و پرورش از توزیع شیر در مدارس چهار استان خبر داد و گفت: قرار بود از امروز شنبه ۲۴ آبان در سراسر کشور آغاز شود اما شرکت‌های لبنی مجدد از توزیع آن امتناع کردند.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ حسین اسداللهی روز شنبه با تکذیب توزیع سراسری شیر در مدارس کل کشور اظهار کرد: توزیع شیر تنها در چهار استان آغاز شده اما پیشتر در یک برنامه تلویزیونی به نقل از سخنگوی وزارت آموزش و پرورش مطرح شده بود که توزیع سراسری شیر مدارس از امروز شنبه (۲۴ آبان) اجرایی می‌شود که شرکت‌های لبنی مجدد از توزیع آن امتناع کردند.

وی با اشاره به اینکه وزارت‌آموزش و پرورش پیگیرهای این موضوع را انجام خواهد داد؛ توضیح داد: وزارت آموزش و پرورش به‌تنهایی در حال پیگیری موضوع توزیع شیر مدارس است اما باید گفت که تامین شیر برعهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ از سایر دستگاه‌های مسئول تقاضا داریم که پای کار بیایند و در اجرای این طرح ملی همراه باشند.

به گفته اسداللهی، اکنون توزیع شیر در چهار استان لرستان، خوزستان، گیلان و زنجان آغاز شده است و در تلاش هستیم که تا این روند برای تهران و شهرستان‌های استان تهران نیز اجرایی شود.

علی فرهادی سخنگوی آموزش و پرورش ۱۱ آبان در نشست خبری درباره توزیع شیر رایگان در مدارس گفت: از هفته گذشته (هفته اول آبان) توزیع شیر رایگان در مدارس دولتی گیلان و از روز دهم آبان در زنجان آغاز شده و امیدواریم توزیع شیر تا ۱۰ روز آینده در مدارس به صورت سراسری انجام شود.

فرهادی افزود: بخشنامه نرخ شیر ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ در ستاد تنظیم بازار به تصویب رسید و هر پاکت ۱۳ هزار تومان و برای نقاط خاص این میزان تا ۱۰ درصد برای مناطق محروم تعیین شده است.