میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

شیر مدارس در چهار استان توزیع می‌شود

دبیر کمیته ملی شیر وزارت‌آموزش و پرورش از توزیع شیر در مدارس چهار استان خبر داد و گفت: قرار بود از امروز شنبه ۲۴ آبان در سراسر کشور آغاز شود اما شرکت‌های لبنی مجدد از توزیع آن امتناع کردند.
کد خبر: ۱۳۴۰۲۶۱
| |
3 بازدید
شیر مدارس در چهار استان توزیع می‌شود

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ حسین اسداللهی روز شنبه با تکذیب توزیع سراسری شیر در مدارس کل کشور اظهار کرد: توزیع شیر تنها در چهار استان آغاز شده اما پیشتر در یک برنامه تلویزیونی به نقل از سخنگوی وزارت آموزش و پرورش مطرح شده بود که توزیع سراسری شیر مدارس از امروز شنبه (۲۴ آبان) اجرایی می‌شود که شرکت‌های لبنی مجدد از توزیع آن امتناع کردند.

وی با اشاره به اینکه وزارت‌آموزش و پرورش پیگیرهای این موضوع را انجام خواهد داد؛ توضیح داد: وزارت آموزش و پرورش به‌تنهایی در حال پیگیری موضوع توزیع شیر مدارس است اما باید گفت که تامین شیر برعهده وزارت جهاد کشاورزی است؛ از سایر دستگاه‌های مسئول تقاضا داریم که پای کار بیایند و در اجرای این طرح ملی همراه باشند.

به گفته اسداللهی، اکنون توزیع شیر در چهار استان لرستان، خوزستان، گیلان و زنجان آغاز شده است و در تلاش هستیم که تا این روند برای تهران و شهرستان‌های استان تهران نیز اجرایی شود.

علی فرهادی سخنگوی آموزش و پرورش ۱۱ آبان در نشست خبری درباره توزیع شیر رایگان در مدارس گفت: از هفته گذشته (هفته اول آبان) توزیع شیر رایگان در مدارس دولتی گیلان و از روز دهم آبان در زنجان آغاز شده و امیدواریم توزیع شیر تا ۱۰ روز آینده در مدارس به صورت سراسری انجام شود.

فرهادی افزود: بخشنامه نرخ شیر ۲۶ خرداد ۱۴۰۴ در ستاد تنظیم بازار به تصویب رسید و هر پاکت ۱۳ هزار تومان و برای نقاط خاص این میزان تا ۱۰ درصد برای مناطق محروم تعیین شده است.

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
شیر مدارس آموزش و پروش شرکت های لبنی توزیع شیر
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اردوی دانش‌آموزی با کانتینر، مدیر را عزل کرد!
آیا مدارس تهران فردا سه‌شنبه تعطیل می‌شود؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۴۷ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cf7
tabnak.ir/005cf7