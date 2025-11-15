یک طلا و دو برنز حاصل کار تکواندوکاران ایران

ورزشکاران کشورمان در هشتمین روز از ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی برای مدالهای خوشرنگ تلاش میکنند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، رقابتهای ورزشکاران کشورمان در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی دنبال میشود.
به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، در هشتمین روز از ششمین دوره از بازیهای همبستگی اعزامی نمایندگان تیم ملی ووشو مردان ایران در نوبت عصر مبارزات ساندا در بلوار ورزشی ریاض به مصاف حریفان خود رفتند.
در وزن منهای ۸۵ فربد تالشی در مرحله ۱/۴ نهایی به مصاف الوین عباسوف از آذربایجان رفت که ووشو کار ایرانی با دلاوری این رقیب سرسخت و عنواندار جهان را ۲-۰ شکست داد و به نیمه نهایی راه یافت.
با درخشش ووشو کاران ایرانی، فردا و در ادامه بازیها در ۶ وزن مردان و زنان در مرحله نیمه نهایی نماینده خواهیم داشت.
به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، در نخستین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازیهای همبستگیکشورهای اسلامی ریاض، ساینا کریمی نماینده وزن ۴۶ـ کیلوگرم تیم ملی زنان کشورمان در نخستین مبارزه در دیداری یک طرفه موفق به شکست نماینده قزاقستان شد.
کریمی در ادامه و در مرحله یک چهارم نهایی ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی برابر « امینه گوگباکان» قهرمان جهان از ترکیه در سال ۲۰۲۵ به میدان رفت و توانست به برتری در دو راند دست یابد و به مرحله نیمه نهایی برسد.
در نیمه نهایی این مسابقات، کریمی «ماریما ذکری» نماینده کشور نیجر را شکست داد و به فینال ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی راه پیدا کند.
کریمی در فینال این رقابت ها به مصاف «اکبروا» نماینده تیم ملی تکواندو جمهوری آذربایجان رفت.
«اکبروا»دارنده مدال برنز یونیورسیاد و مدال برنز قهرمانی اروپا است.
راند اول این دیدار علی رفم مبارزه نزدیکی که دو تکواندوکار داشتند اما در نهایت بازی با نتیجه ۲ بر یک به سود نماینده کشورمان تمام شد.
در راند دوم این دیدار، بازی با نتیحه ۷ بر ۶ به سود نماینده کشورمان تمام شد و کریمی یازدهمین مدال طلای کاروان ورزش ایران را در ریاض کسب کرد.
در وزن منهای ۷۰ عرفان محرمی در مرحله ۱/۴ نهایی به مصاف صدام حسین از پاکستان رفت که ووشو کار ایرانی با برد ۲-۰ به نیمه نهایی راه یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، در نخستین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض، هستی محمدی نماینده وزن ۵۷-کیلوگرم تیم ملی تکواندو زنان امروز در نخستین مبارزه به مصاف «بکمورزوا»از قرقیزستان رفت و برنده از شیاپ چانگ خارج شد و به مرحله یک چهار نهایی راه یافت.
در ادامه این مسابقات، محمدی در دیدار یک چهارم نهایی برابر «کبری ایلگون» قهرمان المپیک و جهان از ترکیه به میدان رفت و با وجود ارائه نمایشی قابل قبول اما برابر قهرمان جهان باخت و به جدول شانس مجدد رفت.
محمدی در جدول شانس مجدد به مصاف «مدینه میرزابالووا» از بازیکنان با سابقه تیم ملی ازبکستان رفت، این تکواندو کار عنوان نایب قهرمانی ارتش های جهان و مدال برنز پرزیدنت کاپ چین را در کارنامه دارد.
این دیدار در راند نخست با نتیجه ۹ بر یک به سود ازبکستان تمام شد اما در راند دوممحمدی نتیجه بازی را تغییر داد و موفق شد با نتیجه ۱۰ بر ۵ حریف خود را شکست دهد.
راند سوم این دیدار که از حساسیت بالایی برخوردار بود، یک دیدار فوق العاده تکنیکی برگزار شد و در نهایت هستی محمدی نماینده تیم ملی کشورمان موفق به شکست حرسف خود شد و دومین مدال برنز تکواندو در ریاض را از آن خود کرد.
راند سوم این دیدار با نتیجه ۱۷ بر یک به سود محمدی تمام شد.
در وزن منهای ۶۰ امیرحسین همتی در مرحله ۱/۴ نهایی به مصاف محمد زکریا از فلسطین رفت که ووشو کار ایرانی با برد ۲-۰ به نیمه نهایی راه یافت.
نخستین مدال برنز تکواندو مردان در ششمین دوره باریهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض را علی خوشروش کسب کرد.
به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، نخستین روز از مسابقات تکواندو در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض از صبح امروز (شنبه ۲۴ آبان ماه ) در ورزشگاه فیصل آغاز شده است.
در وزن ۷۴-کیلوگرم تکواندو علی خوشروش به عنوان اولین نماینده کشورمان در نخستین مبارزه به مصاف «محمد الحوتی» از بحرین رفت.
خوش روش در نخستین گام موفق شد نماینده بحرین را با نتیجه دو بر صفر شکست دهد و راهی یک چهارم نهایی شود.
نماینده کشورمان در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف «نجم الدین قاسیم خوجیف»از ازبکستان رفت. این تکواندوکار ازبکستانی در مسابقات جهانی چین قهرمان دنیا شده بود، خوش روش را شکست داد و نملینده کشورمان به جدول شانس مجدد راه یافت.
خوش روش در جدول شانس مجدد به مصاف «جواد آقایف» اهل کشور جمهوی آذربایجان رفت. این تکواندوکار آذربایجانی نشان برنز قهرمانی جهان مکزیک در سال ۲۰۲۲ را دارد.
خوش روش در راند اول این دیدار موفق شد «جواد آقایف» را چهار بر یک شکست داد و مدال برنز را کسب کرد.
سید محمد شروین اسبقیان معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای، دکتر نهدی علی نژاد دییرکل کمیته ملی المپیک نیز از نزدیک این دیدار را تماشا می کردند.
در پایان این دیدار، هادی ساعی همراه با مسئولان ورزش که در حایگاه ویژه حضور داشتند با مجید افلاکی و خوش روش گفت وگو و کسب مدال برنز را به آنها تبریک گفتند.
هدایت تیم ملی برعهده مجید افلاکی است.
در وزن منهای ۷۰ شهربانو منصوریان به مصاف لیدیا سلامه از لبنان رفت که ووشو کار ایرانی با برد ۲-۰ در مرحله نخست به نیمه نهایی راه یافت.
در وزن منهای ۵۶ کیلوگرم سارا شفیعی گنجه به مصاف رقیبی از قرقیزستان رفت که با برد مقتدرانه در این مرحله به نیمه نهایی راه یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، در اولین روز از رقابت های تکواندو بازی های همبستگی کشورهای اسلامی، امیرمحمد نصیراحمدی نماینده وزن ۵۴- کیلوگرم تیم ملی مردان کشورمان به مصاف «المشرف»
حریف عربستانی خود رفت و علی رغم برتری در راند اول، در نهایت این دیدار نزدیک و نفس گیر را به حریف خود دو بر یک واگذار کرد.
در جدول شانس مجدد، نصیر احمدی نماینده کشورمان به مصاف «داغ دلند» از کشور ترکیه رفت.
این دیدار در راند اول با نتیجه ۱۱ بر ۱۰ به سود ترکیه تمام شد. راند دوم نیز ۷ بر ۶ به سود نماینده ترکیه تمام شد و
نصیری از گردونه رقابت ها کنار رفت.
هدایت تیم ملی برعهده مجید افلاکی است.
در وزن منهای ۸۵ کیلوگرم فربد تالشی به مصاف آیت خانف ابراهیم از ازبکستان رفت که وی را با نتیجه ۲-۰ در مرحله ۱/۸ نهایی از پیش رو برداشت و به مرحله ۱/۴ نهایی راه یافت.
در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم امیرحسین همتی به مصاف برکای اوزان از ترکیه رفت که وی را با نتیجه ۲-۰ در مرحله ۱/۸ نهایی از پیش رو برداشت و به مرحله ۱/۴ نهایی راه یافت.
در ورن منفی ۷۰ عرفان محرمی به مصاف مروان محمد کندیل
از مصر رفت که وی را با نتیجه ۲-۰ در مرحله ۱/۸ نهایی از پیش رو برداشت و به مرحله ۱/۴ نهایی راه یافت.
به گزارش خبرنگار اعزامی به عربستان؛ تیم ملی هندبال بانوان در دومین مسابقه خود در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ساعت ١٠ امروز (شنبه به وقت محلی- ١٠:٣٠ به وقت تهران) به مصاف گینه رفت و با نتیجه ٢٣ بر ٢١ به پیروزی رسید.
نیمه اول با نتیجه ١۵ بر ١١ به سود کشورمان خاتمه یافت.
ملی پوشان کشورمان در دیدار نخست ٣۶ بر ٢٨ مغلوب ترکیه شده و گینه نیز ۵٢ بر ١۶ مقابل مالدیو شکست خورده بود.
این مسابقات در دو گروه سه تیمی برگزار میشود و بدین ترتیب هندبالیستهای کشورمان پیش از دیدار روز دوشنبه برابر مالدیو صعود خود را به مرحله نیمه نهایی قطعی کردند.
آذربایجان، ازبکستان و قزاقستان تیمهای گروه دیگر هستند.
ترکیب تیم ملی هندبال در این رقابتها را فاطمه خلیلی، آرزو محمدی، مینا وطنپرست، ساناز رجبی، هانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، نگار زندهبودی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانیآرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی تشکیل میدهند.
ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی از ١۶ آبان در شهر ریاض عربستان آغاز شده و تا ٣٠ آبان ادامه خواهد داشت.
هدایت تیم ملی برعهده مجد افلاکی است.
صبح امروز ۲۴ آبان سه ملیپوش دواتلون پسران ایران شامل فرید هادی پور، میثم رضایی و محمد امین صدر امین از ساعت ۸:۳۰ به وقت محلی در سند اسپورت پارک ریاض به مصاف رقبا رفتند.
در پایان دوی ۵ کیلومتر و دوچرخهسواری ۲۰ کیلومتر میثم رضایی با اختلاف بسیار کم نسبت به نفر سوم به عنوان چهارم رسید. محمد صدر امین هم که فاصله کمی با رضایی داشت، در رده پنجم ایستاد. آخرین شرکت کننده ایران فرید هادیپور بود که در رده دهم قرار گرفت.
در این مسابقات ۱۷ ورزشکار شرکت کرده بودند که مدال طلا به ورزشکار مراکشی محمد نمسی رسید. بعد از او مدال نقره و برنز هم به دو ورزشکار ترکیهای رسید.
در ای مسابقات ابتدا ورزشکاران ۲.۵ کیلومتر مسیر را دویدند. سپس ورزشکاران وارد بخش دوچرخهسواری شدند و پس از رکابزدن ۲۰ کیلومتر، وارد بخش پایانی مسابقه شدند.
در این مسابقات که برای اولینبار وارد بازیها شده بود، شش ورزشکار داشت؛ سه نفر در پسران و سه نفر هم در دختران که هیچکدام موفق به کسب مدال نشدند.
آنتونیو آرمانی، رئیس کنونی ترای اتلون و همچنین ماریسول کاسادو رئیس سابق اتحادیه جهانی ترای اتلون نیز در این مسابقات حضور داشتند.