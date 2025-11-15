یک طلا و دو برنز حاصل کار تکواندوکاران ایران

هستی محمدی دومین برنز تکواندو را کسب کرد

به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک به ریاض، در نخستین روز از مسابقات تکواندو‌ در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض، هستی محمدی نماینده وزن ۵۷-کیلوگرم تیم ملی تکواندو زنان امروز در نخستین مبارزه به مصاف «بکمورزوا»‌از قرقیزستان رفت و برنده از شیاپ چانگ خارج شد و به مرحله یک چهار نهایی راه یافت.

در ادامه این مسابقات، محمدی در دیدار یک چهارم نهایی برابر «کبری ایلگون» قهرمان المپیک و جهان از ترکیه به میدان رفت و با وجود ارائه نمایشی قابل قبول اما برابر قهرمان جهان باخت و به جدول شانس مجدد رفت.



محمدی در جدول شانس مجدد به مصاف «مدینه میرزابالووا» از بازیکنان با سابقه تیم‌ ملی ازبکستان رفت، این تکواندو کار عنوان نایب قهرمانی ارتش های جهان و مدال برنز پرزیدنت کاپ چین را در کارنامه دارد.

این دیدار در راند نخست با نتیجه ۹ بر یک به سود ازبکستان تمام شد اما در راند دوم‌محمدی نتیجه بازی را تغییر داد و موفق شد با نتیجه ۱۰ بر ۵ حریف خود را شکست دهد.

راند سوم این دیدار که از حساسیت بالایی برخوردار بود، یک دیدار فوق العاده تکنیکی برگزار شد و در نهایت هستی محمدی نماینده تیم ملی کشورمان موفق به شکست حرسف خود شد و دومین مدال برنز تکواندو در ریاض را از آن‌ خود کرد.

راند سوم این دیدار با نتیجه ۱۷ بر یک به سود محمدی تمام شد.