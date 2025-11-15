میلی صفحه خبر لوگو بالا
عکس مشترک تازه عروس و داماد سینمای ایران

عکس جدید آرام جعفری و همسرش بابک انصاری⁩ مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.
کد خبر: ۱۳۴۰۲۵۷
| |
1465 بازدید
|
۱

عکس مشترک تازه عروس و داماد سینمای ایران

به گزارش تابناک؛ عکس جدید آرام جعفری و همسرش بابک انصاری⁩ مورد توجه کاربران فضای مجازی قرار گرفت.

چندی پیش آرام جعفری، بازیگر مطرح سینما و تلویزیون، در ۴۵سالگی با بابک انصاری، همکار خود در عرصه بازیگری، ازدواج کرد.

آرام جعفری بابک انصاری بازیگر تازه عروس ازدواج
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۱
آرام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
1
0
پاسخ
آرام چه اسم زیبایی
