عکس مشترک تازه عروس و داماد سینمای ایران

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0639\u06a9\u0633 \u062c\u062f\u06cc\u062f \u0622\u0631\u0627\u0645 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc \u0648 \u0647\u0645\u0633\u0631\u0634 \u0628\u0627\u0628\u06a9 \u0627\u0646\u0635\u0627\u0631\u06cc\u2069 \u0645\u0648\u0631\u062f \u062a\u0648\u062c\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u0627\u0646 \u0641\u0636\u0627\u06cc \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0642\u0631\u0627\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a.\n\u0686\u0646\u062f\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u0622\u0631\u0627\u0645 \u062c\u0639\u0641\u0631\u06cc\u060c \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631 \u0645\u0637\u0631\u062d \u0633\u06cc\u0646\u0645\u0627 \u0648 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u060c \u062f\u0631 \u06f4\u06f5\u0633\u0627\u0644\u06af\u06cc \u0628\u0627 \u0628\u0627\u0628\u06a9 \u0627\u0646\u0635\u0627\u0631\u06cc\u060c \u0647\u0645\u06a9\u0627\u0631 \u062e\u0648\u062f \u062f\u0631 \u0639\u0631\u0635\u0647 \u0628\u0627\u0632\u06cc\u06af\u0631\u06cc\u060c \u0627\u0632\u062f\u0648\u0627\u062c \u06a9\u0631\u062f.