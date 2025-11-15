به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ کامران قاسم پور در نیمه‌نهایی مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ مقابل زاهد والنسیای آمریکایی با نتیجه ۷ بر ۰ شکست خورد و از صعود به فینال بازماند.

پس از شکست کامران قاسم‌پور توسط زاهد والنسیا، کشتی‌گیر آمریکایی در مصاحبه‌ای گفت: او خیلی کوچک بود، پادشاه سقوط کرد، همه می‌گفتن کامران پادشاهه! ولی از الان به بعد دیگه نه...

اما با دوگذشت دو ماه از مسابقات جهانی، والنسیا در صحبت با فلورستلینگ به کشتی مقابل کامران قاسمپور پرداخت و گفت: من به صورت کامل کشتی دیوید تیلور و کامران قاسمپور در جهانی قبل را دیده بودم و حرکات کامران را به خوبی تحلیل کرده بودم. می‌دانستم کامران در حرکات هجومی‌اش کمی کند است و به همین خاطر چندین بار به او ضربه زدم تا توانستم از او زیر بگیرم. تمام نکاتی که دیوید تیلور به من گفته بود به کمکم آمد و موفق شدم قاسمپور خسته را شکست دهم. او چندین بار در این مبارزه احساس خستگی کرد و دستانش را روی زانو قرار داد و حتی چند ثانیه مانده بود به پایان کشتی دست از کشتی گرفتن کشید و داور حتی گفت کشتی بگیرید ولی او کاری نکرد و در نهایت موفق شدم به فینال برسم.

والنسیا با بیان اینکه در تایم دوم سعی کرد کشتی را مدیریت کند، افزود: شاید الان به قبل برگردم تایم دوم را هم هجومی کشتی بگیرم. می‌توانستم امتیاز‌های بیشتری به دست بیاورم. البته در یکی دو صحنه کامران نزدیک بود من را خاک کند و امتیاز بگیرد.

او درباره حرکتش بعد از این کشتی که با حرکت دست نشان داد قاسمپور برای او کوچک بوده است، نیز گفت: در آن لحظه هیجان زده شدم بودم و این حرکت را انجام دادم. خیلی خوشحال بودم که قهرمان دو دوره جهان کامران قاسمپور را شکست داده بودم.

والنسیا در دور نخست ۱۰ بر صفر داهیا از هند را برد، سپس با همین نتیجه کشتی‌گیر الجزایر را شکست داد و در سومین مبارزه نیز با نتیجه مشابه ۱۰ بر صفر از سد کشتی‌گیر لیتوانی گذاشت. والنسیا در نیمه‌نهایی نیز ۷ بر صفر کامران قاسمپور را برد و در فینال نیز ۱۲ بر صفر از سد ایشیگورو ژاپنی گذشت تا در مجموع با رکورد خیره کننده کسب ۴۹ امتیاز بدون دادن حتی یک امتیاز قهرمان جهان شود.