«نرگس عسكری» زن ۳۵ ساله پيدا شد

در پی انتشار گزارشی در روز شنبه ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۴ با عنوان «بیش از ۱۰۰ روز بی‌خبری» مبنی بر مفقودی «نرگس عسکری»، حالا این زن جوان پیدا شده است. روز سه‌شنبه ۲۰ آبان ماه جاری، مردی با یک رسانه تماس می‌گیرد و می‌گوید: «می‌دانم نرگس کجاست.» پس از این تماس به خانواده این زن جوان اطلاع می‌دهند و خانواده موفق می‌شود با اطلاعاتی که این مرد جوان در اختیار آنها قرار می‌دهد، نرگس را پیدا کنند.

«نرگس عسکری» زن جوان ۳۵ ساله؛ اواسط تیر ماه سال جاری در غرب تهران در حالی که سوار بر یک خودروی ال‌نود سفیدرنگ شده به طرز عجیبی مفقود می‌شود. نرگس عسکری، آن روز بدون اطلاع قبلی به خانواده از خانه‌شان در نزدیکی منطقه چیتگر تهران خارج می‌شود. پدر او در اداره چهارم پلیس آگاهی تهران شکایتی مبنی بر مفقودی دخترش ثبت می‌کند، اما ماموران هیچ سرنخی از او پیدا نمی‌کنند.

این در حالی است که با انتشار خبر مفقودی این زن جوان ماموران او را پیدا می‌کنند و نرگس به آغوش خانواده بازگردانده می‌شود.

پدر نرگس عسکری در مورد مفقودی او گفته بود: حدود ساعت یک بعدازظهر هفدهم تیر ماه، نرگس بدون اینکه به من یا همسرش اطلاع دهد از خانه خارج می‌شود. سابقه نداشته دخترم بدون اطلاع قبلی از خانه خارج شود. نرگس آن روز هیچ وسیله‌ای با خود نبرده؛ گوشی تلفن همراه، کارت عابربانک و مدارک شناسایی او همه در خانه است.