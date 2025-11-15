بازگشت مدیر مستعفی کوی و همشهری رئیس دانشگاه تهران به مدیریتی ویژه

مدیر مستعفی کوی دانشگاه و همشهری رئیس دانشگاه تهران که بعد از ماجرای قتل یک دانشجو استعفا داده بود، حالا به مدیریتی ویژه در همین دانشگاه منصوب شده است‌.

محمدعلی زارع چاهوکی، دانشیار رشته مدیریت مراتع دانشگاه تهران که بهمن‌ماه گذشته در پی قتل دلخراش امیرمحمد خالقی – دانشجوی ۱۹ ساله کارشناسی مدیریت کسب‌وکار – از سمت مدیر امور خوابگاه‌های کوی دانشگاه استعفا داد، اخیراً به عنوان رئیس هسته گزینش اعضای هیئت علمی این دانشگاه منصوب شده است.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، این انتصاب، که اخیرا توسط شورای عالی جذب هیئت علمی دانشگاه تأیید شد، موجی از انتقادات دانشجویی را برانگیخته و بحث‌هایی را درباره پاسخگویی مدیران آکادمیک و روابط همشهری در انتصابات دانشگاهی به راه انداخته است.

زارع چاهوکی، در شامگاه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ – هشت ماه پیش – مسئولیت نظارت بر امنیت کوی دانشگاه را بر عهده داشت، زمانی که امیرمحمد خالقی در خیابان جنت (محله پشتی کوی دانشگاه) قربانی حمله دو زورگیر موتورسوار شد. خالقی، که در حال بازگشت از اولین روز کاری‌اش به خوابگاه بود، بر اثر دو ضربه چاقو به قفسه سینه جان باخت و تحقیقات پلیس آگاهی تهران، ضعف روشنایی معابر و ناکافی بودن گشت‌های شبانه را عامل اصلی حادثه دانست – نقص‌هایی که مستقیماً به حوزه مدیریت زارع چاهوکی مربوط می‌شد.

این رویداد، که پلیس آن را بخشی از ۳۰ تا ۴۰ فقره سرقت مشابه در دو سه ماه اخیر توصیف کرد، به تجمعات اعتراضی گسترده دانشجویان کوی دانشگاه منجر شد.در جلسه اضطراری شورای دانشگاه، زارع چاهوکی مسئولیت "ناکافی بودن هماهنگی با پلیس" را پذیرفت، اما تأکید کرد حادثه "خارج از محوطه دانشگاه" رخ داده است.

زارع چاهوکی در نامه‌اش نوشت: "با توجه به فشارهای اجتماعی، از سمت خود کناره‌گیری می‌کنم تا تغییرات اساسی فراهم شود." شورای صنفی دانشجویان هم بیانیه‌ای صادر نمود که ناامنی محوطه پشتی کوی را "نتیجه سال‌ها بی‌توجهی" خواند.

انتصاب در هسته گزینش و زیر نظر دفتر ریاست

انتصاب جدید زارع چاهوکی، بر اساس اطلاعیه داخلی دانشگاه تهران، بخشی از بازسازی هسته گزینش برای فراخوان جذب ۱۴۰۴ است – فرآیندی که آن را "ضروری برای تکمیل سهمیه ۱۵۰ نفری دانشگاه" توصیف کرده است. او اکنون مسئولیت ارزیابی صلاحیت‌های ایدئولوژیک و حرفه‌ای متقاضیان را بر عهده دارد، نقشی حساس در جذب بیش از ۲۰۰ عضو هیئت علمی سالانه. دانشگاه تهران انتصاب را "بر اساس شایستگی آکادمیک" توجیه کرد و اعلام کرده: "فرآیند گزینش مستقل از سابقه مدیریتی است."

همشهری رئیس

این انتصاب همچنین سؤالاتی درباره روابط همشهری مطرح کرده است. زارع چاهوکی، متولد یزد، همشهری – رئیس فعلی دانشگاه تهران – است و هسته گزینش نیز در چارت سازمانی، زیر نظر رئیس دانشگاه و دفتر وی فعالیت می‌کند.

این رویداد، در حالی رخ می‌دهد که فراخوان جذب ۱۴۰۴ تا اواخر آبان نهایی می‌شود و دانشگاه تهران برای تکمیل کادر باید اقدام کند.