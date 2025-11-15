میلی صفحه خبر لوگو بالا
شاتل صفحه خبر لوگو بالا
En
/
فا
En العربیة
میلی صفحه خبر موبایل
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بازگشت مدیر مستعفی کوی و همشهری رئیس دانشگاه تهران به مدیریتی ویژه

مدیر مستعفی کوی دانشگاه و همشهری رئیس دانشگاه تهران که بعد از ماجرای قتل یک دانشجو استعفا داده بود، حالا به مدیریتی ویژه در همین دانشگاه منصوب شده است‌.
کد خبر: ۱۳۴۰۲۴۵
| |
1152 بازدید
|
۲

بازگشت مدیر مستعفی کوی و همشهری رئیس دانشگاه تهران به مدیریتی ویژه

محمدعلی زارع چاهوکی، دانشیار رشته مدیریت مراتع دانشگاه تهران که بهمن‌ماه گذشته در پی قتل دلخراش امیرمحمد خالقی – دانشجوی ۱۹ ساله کارشناسی مدیریت کسب‌وکار – از سمت مدیر امور خوابگاه‌های کوی دانشگاه استعفا داد، اخیراً به عنوان رئیس هسته گزینش اعضای هیئت علمی این دانشگاه منصوب شده است. 

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، این انتصاب، که اخیرا  توسط شورای عالی جذب هیئت علمی دانشگاه تأیید شد، موجی از انتقادات دانشجویی را برانگیخته و بحث‌هایی را درباره پاسخگویی مدیران آکادمیک و روابط همشهری در انتصابات دانشگاهی به راه انداخته است.

زارع چاهوکی، در شامگاه ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ – هشت ماه پیش – مسئولیت نظارت بر امنیت کوی دانشگاه را بر عهده داشت، زمانی که امیرمحمد خالقی در خیابان جنت (محله پشتی کوی دانشگاه) قربانی حمله دو زورگیر موتورسوار شد. خالقی، که در حال بازگشت از اولین روز کاری‌اش به خوابگاه بود، بر اثر دو ضربه چاقو به قفسه سینه جان باخت و تحقیقات پلیس آگاهی تهران، ضعف روشنایی معابر و ناکافی بودن گشت‌های شبانه را عامل اصلی حادثه دانست – نقص‌هایی که مستقیماً به حوزه مدیریت زارع چاهوکی مربوط می‌شد.

بازگشت مدیر مستعفی کوی و همشهری رئیس دانشگاه تهران به مدیریتی ویژه

این رویداد، که پلیس آن را بخشی از ۳۰ تا ۴۰ فقره سرقت مشابه در دو سه ماه اخیر توصیف کرد، به تجمعات اعتراضی گسترده دانشجویان کوی دانشگاه منجر شد.در جلسه اضطراری شورای دانشگاه، زارع چاهوکی مسئولیت "ناکافی بودن هماهنگی با پلیس" را پذیرفت، اما تأکید کرد حادثه "خارج از محوطه دانشگاه" رخ داده است.

زارع چاهوکی در نامه‌اش نوشت: "با توجه به فشارهای اجتماعی، از سمت خود کناره‌گیری می‌کنم تا تغییرات اساسی فراهم شود." شورای صنفی دانشجویان هم بیانیه‌ای صادر نمود که ناامنی محوطه پشتی کوی را "نتیجه سال‌ها بی‌توجهی" خواند.

انتصاب در هسته گزینش و زیر نظر دفتر ریاست

انتصاب جدید زارع چاهوکی، بر اساس اطلاعیه داخلی دانشگاه تهران، بخشی از بازسازی هسته گزینش برای فراخوان جذب ۱۴۰۴ است – فرآیندی که آن را "ضروری برای تکمیل سهمیه ۱۵۰ نفری دانشگاه" توصیف کرده است. او اکنون مسئولیت ارزیابی صلاحیت‌های ایدئولوژیک و حرفه‌ای متقاضیان را بر عهده دارد، نقشی حساس در جذب بیش از ۲۰۰ عضو هیئت علمی سالانه. دانشگاه تهران انتصاب را "بر اساس شایستگی آکادمیک" توجیه کرد و اعلام کرده: "فرآیند گزینش مستقل از سابقه مدیریتی است."

بازگشت مدیر مستعفی کوی و همشهری رئیس دانشگاه تهران به مدیریتی ویژه

همشهری رئیس

این انتصاب همچنین سؤالاتی درباره روابط همشهری مطرح کرده است. زارع چاهوکی، متولد یزد، همشهری – رئیس فعلی دانشگاه تهران – است و هسته گزینش نیز در چارت سازمانی، زیر نظر رئیس دانشگاه و دفتر وی فعالیت می‌کند.

این رویداد، در حالی رخ می‌دهد که فراخوان جذب ۱۴۰۴ تا اواخر آبان نهایی می‌شود و دانشگاه تهران برای تکمیل کادر باید اقدام کند. 

میلی صفحه خبر موبایل
اشتراک گذاری
برچسب ها
دانشگاه تهران محمدحسین امید ریاست دانشگاه دکتر محمدعلی زارع چاهوکی امیر محمد خالقی کوی دانشگاه سرویس اجتماعی تابناک هسته گزینش
چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عکس: مزار دانشجوی مقتول کوی دانشگاه تهران
دانشکده‌ای که روی مدرک لیسانس را ندید!
عکس جدیدی از مرحوم امیرمحمد خالقی، دانشجوی مقتول کوی دانشگاه
روشنایی کوی دانشگاه مثل پاستور و بهارستان مهم است؟
سوالات عجیب و باورنکردنی در گزینش
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۲
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
0
1
پاسخ
غیر از این بود تعجب داشت
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
0
1
پاسخ
اصلا چرا در تهران، یک یزدی باید تعیین کننده جذب باشه؟
برچسب منتخب
# آتش بس غزه # خروج از ان پی تی # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران # حمله اسرائیل به ایران # مکانیسم ماشه # اسنپ بک
نظرسنجی
از میان 5 بانک و موسسه مالی ناتراز کدامیک عملکرد بدتری دارند؟
مرجع جواهرات

سایت طلا و جواهر زر

خرید پلاک و آویز طلا زنانه

خرید طلا مردانه لاکچری

خرید انگشتر طلا زنانه جدید

الی گشت
رشیدی کوچی به رسایی: بین 98 درصد مردم منفوری و در خیابان نمی‌توانی راه بروی!  (۲۱۹ نظر)
اولین واکنش سپاه به توقیف کشتی تالارا در دریای عمان  (۱۴۷ نظر)
نماینده مجلس: عدم اجرای قانون حجاب عامل خشکسالی  (۱۲۳ نظر)
جمهوری اسلامی: خوش‌خیالی درباره طالبان را کنار بگذارید  (۱۱۷ نظر)
امید علیمردانی بازیگر سریال ستایش مفقود شد  (۱۰۵ نظر)
بهنوش طباطبایی با بادیگاردها در جشن فارغ التحصیلی!  (۱۰۲ نظر)
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد  (۹۶ نظر)
تصاویر زد و خورد وحشتناک دختران نسل زد  (۸۷ نظر)
همسایگان محترم همچنان در تلاش برای غارت فرهنگ ایران هستند  (۷۸ نظر)
خشم مجری تلویزیون از ویدیوی عروسی بازیکن ملوان  (۷۳ نظر)
نیازی به حضور رئیس سازمان محیط زیست در اجلاس برزیل نبود / با ۵۰ میلیارد هزینه سفر انصاری چقدر محرومیت زدایی می‌شد؟  (۶۵ نظر)
طرح مهریه؛ یک قدم به جلو، دو قدم به عقب برای زنان  (۶۳ نظر)
اقدام به خودکشی غزاله اکرمی بازیگر سینما پس از اقدام به تجاوز!  (۶۱ نظر)
گلایه عجیب فرزین از افزایش نرخ دلار و تورم/ آقای رئیس کل؛ ما مقصریم؟  (۶۰ نظر)
حرکت ارزشمند علی دایی را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005cer
tabnak.ir/005cer