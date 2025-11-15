میلی صفحه خبر لوگو بالا
آموزش استعمال مواد مخدر در نمایش خانگی!

کد خبر: ۱۳۴۰۲۴۴
آموزش استعمال مواد مخدر در نمایش خانگی!

باز شدن قفل‌ها و شکستن تابوها در شبکه نمایش خانگی، مانند بازی‌های کامپیوتری شده و وقتی روی یک بازی قفلی می‌زند، تند تند آن را بازی می‌کند و می‌رود مرحله بعد. 

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در شبکه نمایش خانگی هم به همین منوال است و تابوهایی که سال‌ها حتی در سینمای کشور هم همچنان قفل بودند، خیلی با سرعت بالا در حال شکستن هستند و عوامل فیلم‌ها وقتی نظارتی را بالای سرشان نمی‌بینند تند تند وارد مرحله بعدی می‌شوند و چیز جدیدی رو می‌کنند.

کار این شبکه‌ها که از مسئله حجاب و ارتباط و لمس جنس مخالف و سیگار کشیدن خانم‌ها و استفاده از الفاظ رکیک و ترویج بی حیایی و ... گذشته، در اتفاق جدیدی که در یک مسابقه در شبکه نمایش خانگی رخ می‌دهد، یک دختر جوان ماجرای تریاک‌ کشیدن خود در ایام کرونا را بیان می‌کند و به بهانه آن، خیلی دقیق آموزش نحوه استعمال مواد مخدر را هم بیان می‌کند.

بنظر می‌رسد در سایه نبود نظارت و دعواهای ادارات و سازمان‌ها درباره مسئولیت  نظارت بر شبکه نمایش خانگی، عوامل فیلم و برنامه‌های آنان برای خود حد یقفی ثائل نیستند و با سرعت در حال حمله به خطوط قرمز جامعه هستند.

چند سناریو درباره نتایج سفر «بن سلمان» به آمریکا؛ عادی سازی رابطه با اسرائیل رونمایی می‌شود؟
به این زودی ها با آمریکا مذاکره نمی کنیم/ دشمن هزینه براندازی را کمتر از تغییر رفتار می داند!
وظیفه رئیس جمهور حل مسائل است نه صرفا بیان آن / پزشکیان مبتنی بر واقعیت عمل نکرد
