آموزش استعمال مواد مخدر در نمایش خانگی!

باز شدن قفلها و شکستن تابوها در شبکه نمایش خانگی، مانند بازیهای کامپیوتری شده و وقتی روی یک بازی قفلی میزند، تند تند آن را بازی میکند و میرود مرحله بعد.
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ در شبکه نمایش خانگی هم به همین منوال است و تابوهایی که سالها حتی در سینمای کشور هم همچنان قفل بودند، خیلی با سرعت بالا در حال شکستن هستند و عوامل فیلمها وقتی نظارتی را بالای سرشان نمیبینند تند تند وارد مرحله بعدی میشوند و چیز جدیدی رو میکنند.
کار این شبکهها که از مسئله حجاب و ارتباط و لمس جنس مخالف و سیگار کشیدن خانمها و استفاده از الفاظ رکیک و ترویج بی حیایی و ... گذشته، در اتفاق جدیدی که در یک مسابقه در شبکه نمایش خانگی رخ میدهد، یک دختر جوان ماجرای تریاک کشیدن خود در ایام کرونا را بیان میکند و به بهانه آن، خیلی دقیق آموزش نحوه استعمال مواد مخدر را هم بیان میکند.
بنظر میرسد در سایه نبود نظارت و دعواهای ادارات و سازمانها درباره مسئولیت نظارت بر شبکه نمایش خانگی، عوامل فیلم و برنامههای آنان برای خود حد یقفی ثائل نیستند و با سرعت در حال حمله به خطوط قرمز جامعه هستند.