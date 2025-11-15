میلی صفحه خبر لوگو بالا
خودروهای دست دوم‌ها بازار را تکان دادند

یک کارشناس بازار خودرو با اشاره به کاهش قدرت خرید خانوارها اعلام کرد که تمایل خریداران از خودروهای صفر کیلومتر به سمت خودروهای دست‌دوم افزایش یافته است.
خودروهای دست دوم‌ها بازار را تکان دادند

به گزارش اقتصادآنلاین، خودروسازان داخلی طی یک ماه گذشته قیمت محصولات خود را افزایش دادند، اما بررسی‌های بازار نشان می‌دهد که این اقدام نه‌تنها به رونق معاملات کمکی نکرده، بلکه رکود موجود در بازار خودرو را عمیق‌تر کرده است. در این میان، پس از ماه‌ها انتظار، تعرفه‌های پلکانی واردات خودرو سرانجام در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.

رکود تورمی ادامه دارد

مسیح فرزانه، کارشناس صنعت خودروسازی،گفت: «روند رکود تورمی از سال ۱۴۰۰ در بازار خودرو شدت گرفته و سرعت آن نیز افزایش یافته است. این رکود ناشی از مجموعه‌ای از تحولات داخلی و خارجی، از جمله وقایع خردادماه و جنگ ۱۲ روزه تحمیلی است. افزایش ریسک‌های اقتصادی نیز تاثیر مستقیمی بر بازار خودرو داشته است.»

او افزود: «وقتی دستمزد‌ها هم‌پای تورم افزایش نمی‌یابد و قیمت تمام‌شده محصولات به‌طور مستمر بالا می‌رود، قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش می‌یابد.»

افزایش مکرر قیمت‌ها و کاهش توان تطبیق مصرف‌کننده

فرزانه ادامه داد: «در سال‌های اخیر، خودروسازان داخلی هر سه تا چهار ماه یک بار قیمت محصولات را افزایش داده‌اند. این روند در خودرو‌های وارداتی نیز دیده می‌شود. مصرف‌کننده تنها تا حد مشخصی می‌تواند با افزایش قیمت‌ها کنار بیاید و از آن نقطه به بعد، تمایل خرید از خودرو‌های صفر کیلومتر به سمت خودرو‌های دست‌دوم تغییر کرده است.»

گرایش به خودرو‌های دست‌دوم و فروش اقساطی

او توضیح داد: «تمایل خانوار‌ها به خرید خودرو‌های کارکرده یا استفاده از طرح‌های فروش اقساطی شرکت‌ها به طور محسوسی افزایش یافته است. این رفتار نشان‌دهنده کاهش توان خرید و افت رونق بازار خودرو‌های نو است. بخش بزرگی از جامعه از تورم واقعی جا مانده و توان همگامی با رشد قیمت‌ها را ندارد؛ بنابراین، خودرو برای بسیاری به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل شده است.»

کاهش قیمت خودرو غیرواقع‌بینانه است

فرزانه در پایان گفت: «با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت عرضه‌کنندگان خودرو، انتظار کاهش قیمت با اصلاح تعرفه‌ها غیرواقع‌بینانه است. شرکت‌ها بیش از هر چیز برای بقا تلاش می‌کنند و سخن گفتن از کاهش قیمت در شرایط فعلی، دور از واقعیت است.»

 

