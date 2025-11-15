یک کارشناس فضای مجازی درباره قیمت طلا تا پایان سال پیشبینی کرد و با اشاره به روند اخیر بازار گفت بر اساس سه سناریوی مطرحشده، در حالت خوشبینانه امکان مشاهده محدوده ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان برای هر مثقال طلا وجود دارد، در سناریوی متعادل قیمت میتواند به بازه ۱۴ تا ۱۵ میلیون تومان برسد و در سناریوی بدبینانه نیز احتمال ثبت ارقام ۱۷ تا ۱۸ میلیون تومان مطرح است.
به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ این کارشناس با تاکید بر اینکه بهترین روش ورود به بازار در شرایط فعلی «خرید پلهای در زمان اصلاحهای ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومانی» است، افزود سرمایهگذاران نباید انتظار جهشهای غیرمنطقی داشته باشند و در صورت داشتن دید میانمدت و بلندمدت، مدیریت ریسک و خرید تدریجی میتواند استراتژی مناسبتری باشد.