مرگ خاموش دختر فراری پس از ۲۰ سال

او گفت: زنی حدودا ۴۰ ساله به نام شقایق در آپارتمان طبقه اول تنها زندگی می‌کرد. روز گذشته وقتی به پارکینگ رفتم، دیدم سقف ریزش کرده و آب از طبقه اول چکه می‌کند. چندبار زنگ زدم اما شقایق پاسخ نداد. همسایه‌ها هم خبری از او ندارند و حدس می‌زنم که حادثه‌ای برایش رخ داده است.

به گزارش تابناک به نقل از همشهری، با این گزارش مأموران کلانتری پس از هماهنگی با بازپرس‌ محسن اختیاری و با کمک آتش‌نشانان قفل در آپارتمان شقایق را شکستند و وارد آنجا شدند. آب تمام خانه را فراگرفته بود و مأموران برای یافتن منشأ آن وارد حمام شدند و آنجا با جسد زن جوان مواجه شدند که درحالی‌که لباس خانه به تن داشت داخل حمام افتاده و شیر آب نیز باز مانده بود.

در ادامه تحقیقات مشخص شد که شقایق مستأجر بود اما صاحب‌خانه هیچ مدرکی از او در اختیار نداشت. صاحب‌خانه می‌گفت: دوستم این خانم را معرفی کرد و گفت کارهای خانه‌اش را انجام می‌دهد. من هم بدون گرفتن مدرک یا قرارداد خانه را به او اجاره دادم. هیچ مدارک شناسایی از شقایق در خانه وجود نداشت و در ادامه با دستور بازپرس پرونده اثر انگشت او بررسی و هویتش از طریق ثبت احوال شناسایی شد.

با شناسایی خانواده‌اش مأموران با آنها تماس گرفتند و معلوم شد که شقایق ۲۰سال قبل از خانه فرار کرده بود و از آن زمان خانواده‌اش از او خبری نداشته‌اند.

از سوی دیگر کارآگاهان جنایی به تحقیقات خود ادامه دادند تا اسرار مرگ شقایق را رازگشایی کنند. هرچند در ابتدا به‌هم‌ریختگی خانه فرضیه قتل را قوت می‌بخشید، اما بررسی دوربین‌های مداربسته و پیامک‌های تلفن همراه نشان داد هیچ فردی به خانه رفت‌وآمد نداشته است. همچنین پزشکی قانونی علت مرگ را استنشاق گاز مونواکسیدکربن اعلام کرد.

به این ترتیب، فرضیه جنایت رد و پرونده با عنوان حادثه گازگرفتگی بسته شد.

