صرفه‌جویی ۱۲ درصدی آب با اخراج اتباع غیرمجاز

هفته گذشته رئیس‌ جمهور پزشکیان در جریان بررسی عملکرد دولت چهاردهم در اولین سال برنامه هفتم گفت: «هرکس می‌تواند مشکل کشور را حل کند، دست او را می‌بوسم، فرق نمی‌کند از کدام جناح باشد».
کد خبر: ۱۳۴۰۲۲۱
| |
313 بازدید

صرفه‌جویی ۱۲ درصدی آب با اخراج اتباع غیرمجاز

به گزارش تابناک به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی؛ با توجه به صداقتی که در رئیس ‌جمهور پزشکیان سراغ داریم، طبیعی است این انتظار وجود داشته باشد که در مسأله کمبود آب، افراد زیادی که در داخل و خارج کشور به شکل‌های مختلف اعلام آمادگی برای حل این مشکل می‌کنند را دعوت کند و از تخصص آنها استفاده نماید.

کاهش دادن تعداد اتباع خارجی تا میزان استاندارد بین‌المللی و معقول و منطقی می‌تواند در کاهش مصرف آب کشور مؤثر باشد. 

بر اساس اطلاعات موجود، بیش از ۱۲ درصد حمعیت کشورمان اتباع خارجی غیرمجاز در نقاط مختلف زندگی می‌کنند که اخراج آنها بطور طبیعی بیش از ۱۲ درصد به صرفه‌جوئی در مصرف آب کمک خواهد کرد. 

متأسفانه اراده لازم در مسئولین ما برای اخراج اتباع غیرمجاز وجود ندارد و هشدارهای افراد دلسوز در این زمینه تاکنون به جائی نرسیده است.

وقتی رئیس‌ جمهور پزشکیان می‌گوید دست افرادی که می‌توانند مشکل کشور را حل کنند را می‌بوسد، باید برای عملی ساختن هشدارهای صاحبنظران و دلسوزان کشور ازجمله کسانی که درباره اتباع غیرمجاز هشدار می‌دهند اقدام کند. 

می‌دانیم که یک جریان خطرناک در کشور برای جلوگیری از اخراج اتباع غیرمجاز و حتی باز کردن مجدد راه برای ورود سیل‌آسای آنها به ایران تلاش می‌کند. برخورد شجاعانه با این جریان می‌تواند به دولت در زمینه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و از جمله صرفه‌جوئی در مصرف آب کمک شایانی کند. هیچ گونه تعللی در این زمینه از دولت پذیرفته نیست.

 

