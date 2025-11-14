میلی صفحه خبر لوگو بالا
هاشم‌بیگی نایب قهرمانی بازیهای کشورهای اسلامی

در راند سوم هم نماینده عراق برنده این دیدار معرفی شد و در نهایت این بازی با نتیجه ۳۰  بر ۲۶ به سود نماینده عراق تمام شد و نماینده کشورمان مدال نقره را کسب کرد.
هاشم‌بیگی نایب قهرمانی بازیهای کشورهای اسلامی

 
 
مجید هاشم بیگی آخرین نماینده موی تای کشورمان  در فینال بازیهای کشورهای اسلامی ریاض با کسب مدال برنز به کار خود پایان داد و پرونده موی تای در این رقابت ها با کسب چهار مدال نقره بسته شد.
 
به گزارش خبرنگار اعزامی تابناک از ریاض، فینال رقابت‌های موی‌تای بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی امروز( جمعه ۲۳ آبان ماه) در فضای باز به نام( اسپورت بلوار پرومنادا) پیگیری شد.
 
امروز در فینال این رقابت ها، تیم‌ ملی موی تای زنان با سه نماینده و تیم ملی موی تای مردان با یک نماینده حضور داشتند.
 
مجید هاشم بیگی آخرین نماینده موی تای کشورمان در مبارزه پایانی وزن ۸۰-۷۵ کیلوگرم برای کسب مدال طلا برابر موی تای کار عراقی قرار گرفت.
 
راند اول و دوم این دیدار با نتیجه  ۱۰ بر ۹ به سود نماینده عراق تمام شد.
 
در راند سوم هم نماینده عراق برنده این دیدار معرفی شد و در نهایت این بازی با نتیجه ۳۰  بر ۲۶ به سود نماینده عراق تمام شد و نماینده کشورمان مدال نقره را کسب کرد.
 
پیش از این، امروز‌(جمعه) فرشته حسن‌زاده، نماینده وزن ۵۰–۴۵ کیلوگرم تیم ملی موی تای زنان ایران، مقابل رقیبی از کشور مراکش قرار گرفت و با کسب مدال نقره به کار خود پایان داد.
 
فاطمه حسینی، نماینده وزن ۶۰-۶۵ کیلوگرم تیم ملی موی تای بانوان کشورمان، در فینال بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی برابر موی‌تای‌کار باتجربه و صاحب‌ عنوان ترکیه ای بازی را واگذار و عنوان نایب قهرمانی دست یافت.
 
زهرا  اکبری نماینده وزن ۵۵–۵۰ کیلوگرم تیم ملی موی تای بانوان کشورمان در فینال ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ایران ریاض به مدال نقره دست یافت.
 
لازم به ذکر است، مهدی علی نژاد دبیر کل کمیته ملی المپیک و جواد نصری رئیس انجمن موی تای کشورمان از نزدیک این رقابت ها را تماشا کردند.
 
 
