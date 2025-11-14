میلی صفحه خبر لوگو بالا
هواشناسی تهران اطلاعیه داد

اداره کل هواشناسی استان تهران نسبت به نفوذ و فعالیت سامانه بارشی در نیمه شمالی و غربی استان تهران به ویژه دامنه و ارتفاعات شمال غرب، هشدار داد.
کد خبر: ۱۳۴۰۱۸۷
| |
1497 بازدید

هواشناسی تهران اطلاعیه داد

به گزارش تابناک از ایسنا، اداره کل هواشناسی استان تهران با صدور هشدار هواشناسی سطح زرد از نفوذ و فعالیت سامانه بارشی از ظهر شنبه فردا شنبه (۲۴ آبان) تا پایان یک شنبه (۲۵ آبان) خبر داد.

نفوذ و فعالیت این سامانه جوی بعضی ساعت‌ها در نیمه شمالی و غربی استان تهران به ویژه دامنه و ارتفاعات شمال غرب، بارش باران، گاهی رگبار و رعد و برق به همراه دارد.

این شرایط لغزندگی معابر و خیابان‌ها و جاده‌ها، امکان اختلال موقت در حمل و نقل به ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات و مسیرهای کوهستانی و گردنه ها، بالا آمدن موقت سطح آب رودخانه‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها، گاهی مه و محدودیت دید و احتمال رخداد صاعقه را به همراه دارد.

همچنین بارش تگرگ، در ارتفاعات بالادست و قله‌ها بارش برف و گاهی کولاک برف، خطر لغزش و سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی، کاهش محسوس دما بویژه در نیمه شمالی و در نیمه جنوبی در بعضی ساعت‌ها وزش باد نسبتا شدید تا شدید با احتمال گرد و خاک و گاهی رگبار باران با احتمال رعد و برق دور از انتظار نیست.

اداره کل هواشناسی استان تهران در همین راستا احتیاط در سفرها به ویژه در مسیرهای کوهستانی و گردنه‌ها، عدم تردد یا اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، پاک سازی دهانه پل ها، لایروبی کانال ها و آب روها، پرهیز از کوهنوردی هشدار به بهره برداران عرصه منابع طبیعی پرهیز از چرای دام و کوچ عشایر، محافظت از محصولات و امکانات ،کشاورزی آمادگی راهداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی را توصیه کرده است.

از سوی دیگر بر پایه بولتن پیش بینی اداره کل هواشناسی استان تهران طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران آسمان کمی ابری تا نیمه ابری گاهی همراه با وزش باد ملایم پیش بینی شده است و تا روز شنبه (۲۴ آبان) بدلیل سکون نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه در مناطق پرتردد شهری افزایش غلظت آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا مورد انتظار است اما از ظهر روز شنبه با افزایش میزان ناپایداری جو در بعضی ساعات افزایش وزش باد و بهبود نسبی کیفیت هوا پیش بینی می‌شود. 

آسمان تهران فردا شنبه (۲۴ آبان) نیکه ابری تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی و از بعد از ظهر افزایش ابر و وزش باد با احتمال بارش پراکنده حداقل دمای ۱۰ و حداکثر دمای ۱۸ درجه سانتیگراد و طی یکشنبه (۲۵ آبان) کمی ابری تا نیمه ابری گاهی وزش باد و افزایش ابر با احتمال رگبار پراکنده با حداقل دمای ۱۲ و حداکثر دمای ۲۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

زمانی که سازمان هواشناسی هشدار زرد رنگ صادر می‌کند به معنای این است که پدیده‌ای جوی رخ خواهد داد که ممکن است در سفرها و انجام کارهای روزمره اختلالاتی را ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند. از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدارها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی را بیندیشند.

 
سازمان هواشناسی بارش برف - باران شهر تهران
گزارش خطا
