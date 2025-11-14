میلی صفحه خبر لوگو بالا
اعلام جزئیات و مبلغ مرحله پنجم کالابرگ

اجرای طرح کالابرگ الکترونیک مرحله پنجم با توزیع اعتبار و واریز آن در حساب دهک‌های پایین آغاز می‌شود.
اعلام جزئیات و مبلغ مرحله پنجم کالابرگ
 
به گزارش تابناک،اجرای طرح کالابرگ الکترونیک مرحله پنجم با توزیع اعتبار و واریز آن در حساب دهک‌های پایین آغاز می‌شود. در نهایت در تصمیم گیری درباره نحوه پرداخت کالابرگ سخنگوی دولت با اشاره به اینکه سالهاست شاهد تورم دو رقمی هستیم، اما تورم مهر و آبان امسال به‌نسبت بالاتر بود، اعلام کرده که منابع مرحله پنجم کالابرگ الکترونیک تامین و کالابرگ به هفت دهک پرداخت خواهد شد.
 
 در روز چهارشنبه نیز سیدحمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد منابع پرداخت کالابرگ برای هفت دهک اول تأمین شده و امروز تخصیص آن به وزارت رفاه انجام می‌شود. بر همین اساس مرحله پنجم کالابرگ از روز گذشته با توزیع اعتبار به دهک‌های پایین آغاز و به تدریج تا دهک هفتم ادامه می‌یابد.

مبلغ کالابرگ مرحله پنجم چقدر است؟

طبق توضیحات رئیس سازمان برنامه و بودجه، میزان اعتبار حمایتی تغییری نکرده است و مانند مراحل گذشته پرداخت می‌شود.
 
دهک‌های اول تا سوم: ماهانه ۵۰۰ هزار تومان برای هرنفر.
 
